Ponemos a prueba al Tranvibús de Sevilla: ¿Es más rápido que el coche o la línea exprés de Sevilla Este?

El Tranvibús, la nueva línea de autobuses eléctricos que conecta Sevilla Este con Nervión, ha despertado grandes expectativas desde su estreno. Sus vehículos de 18 metros circulan en gran parte del trayecto por un carril exclusivo, alcanzan una velocidad comercial de entre 22 y 25 km/h y cuentan con acceso a nivel de acera y cuatro puertas para subir y bajar con facilidad, acercándose a la experiencia de un tranvía y permitiendo un tránsito ágil incluso para personas con movilidad reducida.

Para comprobar su rendimiento frente a otros medios de transporte, en Diario de Sevilla hemos realizado una prueba real desde el Palacio de Congresos hasta Nervión Plaza. Nuestras compañeras Carolina, Rosario y Chantal eligieron distintas opciones: Rosario viajó en el Tranvibús, Carolina utilizó la Línea Exprés (LE) de Tussam y Chantal optó por su coche particular.

La prueba comenzó a las 14:30. Rosario y Chantal partieron con apenas dos minutos de espera, mientras que el Tranvibús avanzó con fluidez por su carril exclusivo, salvo en algunos tramos provisionales en Nervión donde se mezcla con el tráfico. La Línea Exprés circuló junto a los coches por las mismas calles, con la ventaja de realizar menos paradas, lo que agilizó su trayecto. Por su parte, el coche particular tuvo que enfrentarse a retenciones importantes en varios puntos, especialmente en Montes Sierra, que retrasaron significativamente su recorrido.

Nuestra compañera Chantal en su coche realizando la carrera del tranvibús / Rafa del Barrio

La Línea LE de Tussam se impone a todos

Al finalizar el trayecto, Carolina llegó primero a Nervión Plaza a las 14:50, con un tiempo total de 20 minutos. Chantal llegó a las 14:52, con un retraso de dos minutos debido a los atascos sufridos, y Rosario completó el recorrido a las 14:58, es decir, 28 minutos, cumpliendo con los tiempos oficiales del Tranvibús pero sin superar a sus competidores en rapidez.

El Tranvibús y su popularidad

El Tranvibús ha recibido elogios de numerosos vecinos de Sevilla Este, Torreblanca y Kansas City por su comodidad, rapidez y facilidad de acceso. Los usuarios valoran la posibilidad de evitar trasbordos que en otras líneas eran necesarios, así como la conveniencia de no depender del coche para ciertos trayectos diarios. Muchos residentes consideran que se trata de un transporte moderno y silencioso, capaz de ofrecer un viaje más cómodo que otras opciones tradicionales.

Sin embargo, la línea no está exenta de críticas. La reducción de carriles en avenidas principales como Kansas City ha generado retenciones en el tráfico general, especialmente en horas punta. Además, la prioridad semafórica prometida no se cumple de manera constante: en varios pasos de peatones y cruces, el Tranvibús debe detenerse, acumulando minutos que afectan el tiempo total del recorrido. Algunos vecinos consideran que los atascos provocados podrían ralentizar otras rutas cercanas y que, pese a su modernidad, el Tranvibús no siempre representa una ventaja frente a otras líneas convencionales.

La Línea Exprés mantiene su eficacia gracias a que realiza menos paradas, lo que le permite recorrer el trayecto de manera más rápida que los autobuses convencionales, aunque comparte el tráfico con los coches. El coche particular, pese a sufrir atascos en Montes Sierra y otros puntos críticos, sigue siendo competitivo por su flexibilidad, aunque el tráfico y el aparcamiento limitan su predictibilidad.

El verdadero reto del Tranvibús no es tanto mejorar su velocidad, que ya es competitiva, sino cumplir con la prioridad semafórica prometida y minimizar el impacto que genera en el tráfico. Solo cuando estos aspectos se ajusten podrá consolidarse como una alternativa destacada en la movilidad urbana del este de Sevilla.