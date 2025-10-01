Decenas de usuarios de la línea Norte de Tussam se quedan en tierra tras el estreno del Tranvibús

Decenas de usuarios de la línea Norte de Tussam, que conecta Pino Montano con el Prado a través de Kansas City y Nervión, se están viendo afectados por la supresión de autobuses articulados coincidiendo con el estreno del Tranvibús. Usuarios de esta línea han denunciado en la red social X que los autobuses de esta línea ya no son articulados desde el estreno del Tranvibús, lo que está dejando en tierra a muchas personas que la usan a diario. "Decenas de personas se han quedado tiradas, llegan tarde a sus trabajos y estudios, y hay peleas por los intentos de colarse, Hay tensión con los conductores por el cabreo del personal", se quejan.

Con autobuses pequeños para atender esta línea exprés, la que más éxito de pasajeros tenía hasta el momento de las tres rápidas que funcionan (LN, LE y LS), la consecuencia negativa es que "los autobuses no abren porque vienen completos desde Pino Montano, cuando antes siempre eran articulados y se llenaban". Estos efectos negativos afectan además a muchos estudiantes con el curso escolar en marcha.

En la red social, varios usuarios lamentan que este miércoles se ha llevado una "media de 40 minutos esperando y viendo pasar autobuses de los pequeños llenos sin poder subir gente, así no. Desvestir la línea norte para vestir el tranvibús de Sevilla Este es una falta de respeto total a los vecinos de estas zonas