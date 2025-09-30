Ecologistas en Acción celebra el Tranvibús y espera que se extienda a más barrios de Sevilla

Ecologistas en Acción celebra que "por fin" se haya puesto en marcha este lunes el servicio de Tranvibús que conecta los barrios de Torreblanca, Alcosa y Sevilla Este con Santa Justa y el barrio de Nervión. Entiende que este nuevo medio de transporte público de gran capacidad ayudará a mejorar la accesibilidad y movilidad de los barrios del este de la ciudad, además de reducir el uso del vehículo privado.

La organización recuerda que lo que en Sevilla se ha dado en denominar Tranvibús, es lo que en los ámbitos técnicos se denomina Bus de Tránsito Rápido (BTR). Y detalla las características que tiene que cumplir un sistema de BTR : que su circulación se produzca en plataforma reservada y segregada, que tenga prioridad semafórica, que la subida y bajada de viajeros se produzca por todas las puertas, y que la compra y validación de títulos de viaje no sea realizada por el conductor del vehículo. Estas medidas redundan en una mayor velocidad comercial que, combinado con una alta frecuencia de paso, hace que este medio de transporte tenga gran capacidad de transportar viajeros y gran flexibilidad para modular su uso.

La entidad señala que se ha anunciado un recorrido entre extremos de menos de 30 minutos, con una previsión de 6.5 millones de viajeros al año. Ecologistas en Acción considera que esta cantidad podrá ampliarse fácilmente si la demanda lo requiere y se ponen medios para aumentar la frecuencia.

"El mito del Metro ha viciado durante décadas el debate sobre políticas de movilidad"

Ecologistas en Acción destaca que lleva "muchos años proponiendo esta alternativa de transporte público". Por ejemplo, la creación de una red completa de BTR estaba incluida en las propuestas que la entidad conservacionista preparó en el proceso de exposición pública del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla (PMUS), o en innumerables documentos de alegaciones y propuestas a los proyectos de líneas de metro.

Ecologistas en Acción ha repetido en distintos comunicados a lo largo de los años que considera que "el mito del Metro ha viciado durante décadas el debate sobre políticas de movilidad sostenibles en nuestra ciudad. Siempre se suponía que cuando llegara el Metro todos los problemas de movilidad se solucionarían, pero el Metro no avanza con la suficiente velocidad".

"Es cierto que en los últimos años se ha puesto en construcción el tramo norte de la línea 3, que según el Ayuntamiento no entrará en funcionamiento antes del 2030, pero los otros tramos necesarios para tener una red completa están atascados en la tramitación de proyectos, y no tienen asegurada una financiación que garantice su construcción y puesta en marcha en la próxima década".

Esto es así por el alto coste de la construcción de las líneas y su baja rentabilidad, que no llega a cubrir los gastos operacionales, obligando a una subvención continua por parte de las administraciones públicas. A modo de ejemplo, el tramo norte de la línea 3 del Metro se prevé que cueste 1300 M€ (146 millones por kilómetro), para una carga prevista de 13.3 millones viajeros año. El Tranvibús ha costado 3.9 M€ (por kilómetro) para una capacidad de 6.5 millones pasajeros año. Los números hablan por sí solos.

"No es de recibo que las obras se hayan extendido tanto en el tiempo"

"En la fase de construcción se han producido molestias a los vecinos y vecinas del norte de la ciudad, comparables en todo caso a los que se están produciendo en Pino Montano o Macarena Norte con la construcción del metro, y que además han llevado a la destrucción de importantes masas arbóreas con la tala de más de 600 árboles en la primera fase. Por lo que sea, estas molestias no han tenido la misma repercusión en prensa que las producidas por la construcción del Tranvibús".

Ecologistas en Acción considera que, "aparte de la normalidad de que una obra de esta envergadura produzca alguna molestia, esto ha sido responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Sevilla. No es de recibo que una obra de tan poca envergadura como es la puesta en marcha de un sistema BTR se haya extendido tanto en el tiempo, ni los fallos de planificación y coordinación de las obras. La ineptitud del Ayuntamiento ha tenido como consecuencia una percepción negativa del Tranvibús por parte de los vecinos y vecinas de Alcosa, Sevilla Este y Torreblanca".

"No es necesario esperar a un metro que nunca llega"

Ecologistas en Acción espera que "la puesta en funcionamiento del Tranvibús y la mejora que va a significar para la movilidad ya vida cotidiana de los habitantes del este de la ciudad mejore esta percepción negativa, y el uso del Tranvibús sea tan masivo que reduzca la necesidad y uso del vehículo privado en esos barrios. Y que sirva también para que los responsables políticos, medios de comunicación, y sociedad civil Sevilla se den cuenta que hay una alternativa real para el transporte colectivo en el área metropolitana de la ciudad, que no es necesario esperar a un metro que nunca llega, y que se extienda la red de BTR de forma que cubra toda el área metropolitana de la ciudad".