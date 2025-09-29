Estreno del Tranvibús: "Le doy las gracias a los que pensaron poner este transporte"

El tranvibús ha generado en su mayor parte elogios de los vecinos de Torreblanca, Sevilla Este y Kansas City por el nuevo transporte rápido para llegar en 26 a 28 minutos a Nervión, y eso que no tiene prioridad y se detiene como el resto del tráfico en los cruces con paso de peatones. Pero al mismo tiempo crece el malestar de los conductores afectados por las colas de coches que genera la pérdida de un carril por sentido, sobre todo en Kansas City y en el resto de grandes avenidas de su trazado.

Dolores, una señora de la tercera edad que se mueve con andador de Kansas City a Nervión Plaza por problemas de movilidad, agradece infinitamente este transporte.

Y el matrimonio Chema y Teresa, de 67 años, están pensando ya en dejar su nuevo coche eléctrico en el garaje para sus trayectos habituales de Sevilla Este a Santa Justa y Nervión.

Reyes, que va a diario de Sevilla Este a Santa Clara elogia lo rápido que llega y que no tiene que hacer trasbordo.

"Es extraordinario. No lo han podido hacer mejor. Nosotros no tenemos muchos medios de transporte en Kansas City. Le doy las gracias infinitas a los que pensaron poner este transporte. Lo aplaudo y que sigan pensando con la cabeza los que hacen los proyectos", expresa Dolores apoyada en su andador. Su cuidadora Margarita, vecina de San Pablo, opina lo mismo, y destaca lo bien que está la plataforma del bus al mismo nivel de la acera.

"Estamos pensando dejar de usar nuestro coche eléctrico para este trayecto de Sevilla Este a Nervión y eso que no nos cuesta nada aparcar en zona azul", señalan el matrimonio Chema y Teresa, vecinos de Andalucía Residencial, junto al hotel Vértice. "Es muy suave y silencioso y eso se agradece para los acostumbrados a no oír nada con una conducción eléctrica", explica Chema.

Desde Tussam se aclara que la línea necesita más ajustes en los cruces que se irán haciendo en estas primeras semanas de funcionamiento.