Muchos sevillanos desconocían el estreno del tranvibús: "No sabía que empezaba hoy"

Usuarios del 27, LE y B4 continúan con sus recorridos habituales sin saber que ya funciona el nuevo Bus de Tránsito Rápido entre Torreblanca y Nervión

El esperado Bus de Tránsito Rápido (BTR), conocido como tranvibús, ya recorre las avenidas del este de Sevilla. Diez autobuses articulados, 100% eléctricos y de 18 metros de longitud, cubren desde este lunes el itinerario que enlaza Torreblanca y Sevilla Este con Nervión, con un carril propio que les permite mantener una velocidad media de entre 22 y 25 km/h. El nuevo sistema promete recortar hasta veinte minutos en los desplazamientos habituales entre Torreblanca y el corazón comercial de la ciudad.

En esta primera semana, además, el servicio es gratuito para todos los usuarios. Una medida pensada para animar a los vecinos a probar el nuevo transporte, familiarizarse con sus paradas y comprobar de primera mano si cumple con la promesa de rapidez y fiabilidad.

Sin embargo, en la práctica, buena parte de los pasajeros habituales de la zona han seguido utilizando las líneas de autobús convencionales, especialmente la 27, la LE y la B4, que hasta ahora vertebraban el eje entre Sevilla Este y el centro.

El tranvibús pasando por la avenida Montes Sierra / Carolina Rojas

"Pues porque la información que nos llega del ayuntamiento es bastante pobre. De hecho, yo me acabo de enterar que el tranvibús va hacia Nervión. Me hubiese gustado saberlo ya que se han cargado la avenida del barrio por hacer un medio de transporte que no soluciona el problema de ningún habitante de Sevilla Este", se quejaba un vecino que había escogido el LE antes que el tranvibús.

Cuando se le preguntó si sabía que el viaje era gratuito durante la primera semana, añadió sorprendido: “También me acabo de enterar ahora. No, solamente he visto las obras, no he visto el autobús en ningún momento”.

Una usuaria, que esperaba el LE para ir a ver a una amiga en Sevilla Este, reconocía: "Porque no lo sabía. Había escuchado que habían puesto alguno de estos nuevos, pero no sabía tampoco cuándo empezaban ni a dónde iban. Hombre, probaría. Yo creo que sí, yo probaría algún día. Que no tuviera mucha prisa, probaría".

Estos testimonios reflejan lo que se repite en muchas paradas: la falta de comunicación ha pesado más que la novedad del servicio. Aunque el tranvibús ofrece ventajas claras frente a las líneas clásicas, como su carril propio, menor tiempo de viaje y conexiones directas con tranvía, metro y Cercanías, existen los viajeros habituales que siguen optando por los autobuses de siempre. La 27, con alta frecuencia hasta el centro; la LE, con su trazado exprés al Prado; y la B4, con una cobertura extensa, continúan llenándose de pasajeros.

El Ayuntamiento había anunciado el nuevo sistema como una pieza clave para modernizar el transporte público en Sevilla. Además de la velocidad, destaca su sostenibilidad, la posibilidad de acceder por cualquier puerta y el pago mediante máquinas en las paradas. Pero si el ciudadano no se entera de que está disponible, y menos aún de que es gratuito, difícilmente cambiará su rutina de transporte.

La gran incógnita ahora es cómo evolucionará la demanda cuando acabe el periodo gratuito y los vecinos tengan que elegir entre el billete habitual en las líneas 27, LE o B4, o un nuevo transporte que promete rapidez pero aún genera dudas. El arranque, en cualquier caso, ha mostrado una brecha: mientras el Ayuntamiento presenta el tranvibús como la gran apuesta de movilidad sostenible, muchos vecinos de Sevilla Este ni siquiera sabían que ya podían subirse a él sin pagar.