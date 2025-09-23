Prisión para uno de los tres detenidos por el crimen de la pedrada en Torreblanca

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado en la noche de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los tres detenidos en relación con la muerte de un joven el pasado fin de semana en Torreblanca. Los otros dos arrestados han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial los días 11 y 25 de cada mes.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la causa se investigan presuntos delitos de homicidio y lesiones. La causa la llevará el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Durante sus respectivas comparecencias judiciales, los tres detenidos han prestado declaración.

Los hechos ocurrieron sobre las siete menos cuarto de la tarde del sábado en la calle Sándalo. Dos grupos de jóvenes se pelearon en una botellona y dos de los participantes salieron corriendo, perseguidos por otros dos. Los dos primeros se refugiaron en una casa, desde cuya azotea lanzaron ladrillos y losetas a los otros dos. Uno fue alcanzado en la cabeza. El impacto le provocó unas lesiones muy graves, fue trasladado al centro de salud de Torreblanca y de ahí en ambulancia al Virgen del Rocío, donde falleció el día siguiente. Otro joven resultó herido.

La Policía Nacional detuvo a tres personas por su presunta relación con estos hechos. Dos de ellos fueron los jóvenes que presuntamente arrojaron las piedras. El tercero fue el padre de uno de ellos por unas amenazas con una pequeña pistola. Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial durante la tarde de este martes. Las detenciones las hicieron los Zeta, los patrulleros de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. La investigación la lleva el Grupo de Homicidios.