Matan de un golpe en la cabeza a un joven en Torreblanca

Un joven de unos veinte años murió este domingo en el hospital Virgen del Rocío, después de recibir unas horas antes un fuerte golpe en la cabeza. La agresión se produjo durante una reyerta ocurrida la tarde del sábado en la calle Sándalo, en el barrio de Torreblanca. Todo apunta a que recibió una pedrada.

La víctima fue trasladada en un primer momento al centro de salud más próximo, desde donde fue derivada al Hospital Virgen del Rocío. Ingresó en estado muy grave y falleció este domingo.

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre los hechos y por el momento no hay ninguna persona identificada ni detenida por su presunta participación en este crimen. El Grupo de Homicidios está realizando gestiones para avanzar en la investigación. La identidad de la víctima es Luis G. V.

El cadáver fue trasladado este domingo desde el Hospital Virgen del Rocío hasta el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas.

Amigos de la víctima han colgado vídeos y fotos del fallecido, a modo de homenaje, en redes sociales como TikTok. "Qué penita, Dios mío, y qué injusticia más grande. Que Dios lo tenga en su gloria", dice uno de estos mensajes en los que se recuerda al joven Luis.

El suceso tuvo lugar en una de las zonas más deprimidas y conflictivas de la ciudad, los alrededores de la plaza del Platanero, en Torreblanca, un lugar marcado por la delincuencia, la marginalidad y el tráfico de drogas a pequeña escala.

Precisamente estos días se está celebrando en la Audiencia de Sevilla el juicio por otro asesinato ocurrido en Torreblanca, en noviembre de 2022 en la calle Torrelaguna. Tres hermanos están acusados de matar a tiros a José C. B., conocido como el Tapón, a quien dispararon cuando iba al volante de su coche, en un supuesto ajuste de cuentas entre familias por el romance que mantenían la hija de la víctima y el hijo de uno de los acusados.