Nervión Plaza convierte su cine en terapia para el Alzheimer

Nervión Plaza refuerza su compromiso con la inclusión y vuelve a abrir las puertas de sus cines de forma gratuita a un colectivo con necesidades especiales. Tras realizar una sesión de cine adaptado a personas con TEA (trastorno de espectro autista), ahora ha querido transformar su gran pantalla en terapia para personas afectadas de Alzheimer.

La iniciativa, organizada por el centro comercial, en colaboración con la Confederación Andaluza del Alzheimer, ASLA y la Asociación Alzheimer Santa Elena, busca crear un espacio de ocio accesible y terapéutico, en el que personas afectadas por la enfermedad y sus familiares puedan disfrutar de la magia del cine en condiciones especialmente adaptadas a sus necesidades.

Así, coincidiendo con el día mundial de esta enfermedad, unas 160 personas han acudido a Nervión Plaza, donde se ha proyectado la película Sin Cobertura. La sala se ha acondicionado con iluminación tenue, sonido moderado y sin anuncios previos, garantizando así una experiencia cómoda y positiva para los asistentes.

Además, representantes de las asociaciones colaboradoras han estado presentes en la convocatoria, acompañando a las familias durante la jornada y proporcionando información y asesoramiento a quienes se han acercado.

Estudios recientes señalan que el cine y las artes visuales tienen un impacto positivo en la memoria, las emociones y la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, de ahí la importancia de este tipo de acciones.

Estas iniciativas de Nervión Plaza se enmarcan dentro de Lo que importa, en el Centro el programa de RSC del espacio, con el que se persigue impulsar medioambiental y socialmente el entorno en el que opera.

“La celebración del Día del Alzheimer refuerza el compromiso de Nervión Plaza con los valores de responsabilidad social establecidos desde la gerencia. Es el resultado de situar lo importante donde debe estar: en el centro. Una motivación que consolida a Nervión Plaza como un espacio accesible, adaptado y consciente de las necesidades reales de sus visitantes y vecinos”, señala Miguel Ángel González, gerente de Nervión Plaza.

Por su parte, las asociaciones colaboradoras subrayan la relevancia de este tipo de actividades: “iniciativas como esta son fundamentales para sensibilizar a la sociedad y, al mismo tiempo, ofrecer a nuestros usuarios experiencias que mejoran su día a día y refuerzan sus vínculos familiares”.