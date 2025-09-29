El presunto asesino de Sevilla Este ya había intentado antes matar a su víctima

El presunto autor del crimen machista de Sevilla Este, Julián David G. V., de 21 años, ya había intentado antes matar a su pareja, Yaqueline S, de 28. Las Fuerzas de Seguridad lo habían detenido por tratar de ahogarla, en un suceso ocurrido en la provincia de Cádiz, según informaron a este periódico fuentes del caso. Aquel arresto se produjo por la llamada de terceras personas, pero después la víctima no presentó denuncia contra el presunto agresor, que quedó en libertad provisional. Por este motivo, ella figuraba en el registro del sistema de protección de las víctimas de la violencia machista, Viogén, pero era por una situación pasada, y no había actualmente en vigor ninguna medida cautelar contra él ni de protección de la joven asesinada.

Lo que sí tiene abierto el presunto autor del crimen es un procedimiento de expulsión de España. Como es habitual cuando se detiene a alguna persona en situación irregular en España o se detecta alguna infracción a la ley de Extranjería, a la persona en cuestión se le abre un procedimiento para expulsarle del país. El extranjero dispone de de un plazo (de 48 horas si es un procedimiento preferente o de 15 días si es ordinario) para presentar alegaciones y pruebas en contra. La administración, tras valorar el expediente y las alegaciones, emite una resolución, y el afectado puede recurrirla. La expulsión implica la salida forzosa y puede incluir una prohibición de retorno de hasta cinco años al territorio español y al espacio Schengen. Este asunto no estaba aún resuelto, según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación.

Julián David es de nacionalidad colombiana. Su pareja, Yaqueline, también era originaria de Colombia pero tenía la nacionalidad española. El sospechoso le asestó al menos una puñalada en el cuello a la víctima en el portal del edificio en el que residía. La herida le seccionó órganos vitales y resultó mortal de necesidad. Antes, según apuntaron las mismas fuentes, le había propinado una brutal paliza. De hecho, la mujer presentaba lesiones importantes en la cara y la cabeza como consecuencia de los golpes que su novio le había asestado.

Existen varias versiones sobre lo que ocurrió antes del crimen. Según una de ellas, la pareja había estado celebrando un cumpleaños y regresado a la vivienda, ubicada en un piso del bloque número 2 de la calle Tigris, en Sevilla Este, frente al centro comercial Zona Este. Una vez allí, habrían discutido por motivos que no han trascendido. En esa pelea, el joven habría golpeado brutalmente a la chica, que habría salido corriendo del piso, huyendo de su agresor. Éste la persiguió con un cuchillo de grandes dimensiones y la atacó en el portal, donde le asestó la puñalada mortal.

La otra versión apunta a que el presunto agresor estaba esperando a la víctima en el portal, le dio una paliza y luego, cuando ésta trató de huir, le asestó la puñalada en el cuello. Ambas versiones confluyen en el ataque mortal. Tras matar a su pareja, Julián David se intentó autolesionar con el mismo cuchillo con el que dio muerte a la víctima. El arma fue recuperada por la Policía en el mismo lugar de los hechos.

El crimen tuvo lugar a las 3:10 de la madrugada del domingo. A esa hora, una persona llamó al servicio de emergencias 112 para comunicar que había una mujer sangrando en el suelo y que parecía haber sido víctima de una agresión. La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos y corroboró la veracidad de la llamada, al tiempo que el servicio de emergencias sanitarias sólo pudo certificar la defunción de la joven, que presentaba una lesión incompatible con la vida. Los médicos sí atendieron al presunto asesino, a quien asistieron in situ y luego trasladaron al Hospital Virgen Macarena, donde permanece ingresado en estado grave. Se encuentra detenido en el hospital, con dos agentes de la Policía junto a él, a la espera de que reciba el alta médica y pueda ser trasladado a comisaría para prestar declaración.

Como establece el protocolo habitual cada vez que hay un homicidio, se estableció un perímetro en torno al lugar del crimen para que nadie contaminara la escena. Policías de los grupos de Judicial que estaban de guardia durante el fin de semana realizaron una inspección ocular del lugar y del cadáver de la víctima, que también fue examinado por los agentes de la Policía Científica. La comisión judicial ordenó el levantamiento del cadáver, que fue traslado a las dependencias del Instituto de Medicina Legal, donde se practican las autopsias. La prueba forense será clave para determinar cómo fue la lesión que causó la muerte a la víctima.

A primera hora de la mañana de ayer, la escena del crimen se había limpiado a conciencia. Apenas quedaban unas cuantas gotas dispersas de sangre en el pavimento. A unos metros, en un jardín próximo, permanecían unos guantes de nitrilo abandonados por algún miembro del personal de emergencias que atendió a la víctima o al agresor. Dos policías de paisano acudieron al bloque para solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad, que habían grabado, según comentó el presidente de la comunidad, al presunto agresor con el torso desnudo. Se trata de una persona, describió este vecino, con muchos tatuajes.

“Escuché a una mujer llorando y gritando desde las tres hasta las seis de la mañana. Debía de ser una amiga de la víctima. Me asomé y vi una ambulancia, tenían la calle cortada”, explica una vecina de la zona que pasa por la puerta paseando a su perro. Desde uno de los balcones del bloque, una mujer pregunta a los periodistas si saben algo más. Esta vecina cuenta que cree que el presunto agresor no vivía allí, sino que visitaba a su novia con frecuencia. “Nosotros escuchamos golpes de madrugada, parecía como una pelea fuerte. No sé si esa fue la paliza que le dio antes de apuñalarla. Ella no llevaba mucho tiempo viviendo aquí, no sabría decir cómo era”.

En una cafetería próxima, las personas que se sientan a desayunar se sorprenden de lo ocurrido unas horas atrás, cuando el lugar por el que ahora corre una brisa que hace añorar un jersey estaba tomado por patrulleros y ambulancias. “Había mucha gente aquí”, explica otro vecino, que recuerda que hay una zona de bares próxima y que también es un lugar muy de paso por la cercanía del centro comercial Zona Este.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, hizo un llamamiento “a la sociedad en su conjunto” para que se denuncien todos los casos de agresiones machistas que conozcan y “cuenten con las Fuerzas de Seguridad del Estado, pues se trata de salvar vidas”.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, condenó el asesinato. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Sanz afirmó sentirse “consternado ante el terrible suceso acontecido” en Sevilla Este, con el que quiso trasladar su “más absoluta condena por este asesinato”. Asimismo, el primer edil trasladó su “más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados” de la víctima.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó de que está recabando datos del asesinato. A falta de confirmación oficial, la joven es la víctima 28 por violencia de género en 2025 en España. Es la segunda mujer asesinada a manos de su pareja en Sevilla en lo que va de año. La primera fue Mercedes, una mujer de 47 años vecina de Sanlúcar de Barrameda, que fue asesinada a puñaladas por su novio en la barriada de Valdezorras, el pasado 7 de septiembre. Un día después, otro hombre apuñaló a su ex pareja en Cantillana, si bien ésta pudo salvar la vida. El agresor apareció muerto colgando de un árbol hace una semana.