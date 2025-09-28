Un hombre degüella a su pareja en Sevilla Este

Una mujer ha muerto la madrugada de este domingo tras ser degollada presuntamente por su pareja en Sevilla. La víctima fue agredida en la calle Tigris (Sevilla Este), en plena vía publica. El agresor intentó después quitarse la vida. Fue trasladado al hospital Virgen del Rocío, donde se encuentra ingresado y bajo custodia policial.

Según algunos testigos, la pareja había estado unas horas antes celebrando un cumpleaños. Tras la fiesta, al regresar a su casa, ambos discutieron. El hombre agredió brutalmente a su pareja, propinándole numerosos golpes en la cara y otras zonas del cuerpo. La mujer salió corriendo de la casa, huyendo del agresor.

La herida seccionó el cuello

Éste la persiguió por la calle y le dio alcance a la altura del número 2 de la calle Tigris, en Sevilla Este. Allí le asestó una cuchillada con un arma blanca de grandes dimensiones. La herida le seccionó el cuello. La víctima murió en el acto. Inmediatamente después, el presunto agresor se autolesionó con el mismo cuchillo, pero no logró quitarse la vida. Resultó herido y está hospitalizado.

La Policía Nacional investiga este homicidio, que sería el segundo crimen machista ocurrido en Sevilla este año tras el de Valdezorras del pasado 7 de septiembre. No ha trascendido la edad ni la identidad de la víctima, aunque sí se sabe que es de origen suramericano.