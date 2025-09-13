Andalucía es la comunidad con más expedientes activos por violencia machista del país

Andalucía se posiciona en el comienzo del curso como la región con más expedientes por violencia machista en España, acumulando 26.840 casos activos, lo que representa más de una cuarta parte (25,7%) del total nacional. Según el último informe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género, desde la implementación del Sistema VioGén en 2007, la comunidad andaluza ha registrado 201.733 casos de los 879.067 contabilizados en todo el país, consolidándose con estos números como el territorio más afectado.

Se trata de unas cifras que se cierran a final de julio de 2025, si bien el Ministerio de Igualdad acaba de actualizar su estadística de feminicidios confirmando dos nuevos casos esta misma semana: uno en Sevilla y otro en Barcelona, elevando a 27 el número de mujeres asesinadas en 2025 por sus parejas o ex parejas. El caso más reciente ocurrió este domingo, cuando Mercedes, de 47 años, fue asesinada en Sevilla presuntamente por su pareja, un hombre de 45 años que ya ha ingresado en prisión.

También se ha confirmado el asesinato de Leonor, de 56 años, cuyo cuerpo fue hallado en Barcelona en mayo, aunque el crimen se habría cometido meses antes. Su presunto agresor, de 55 años, se encuentra en prisión preventiva.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su consternación en redes sociales: "Hemos vuelto a fallar como sociedad. Sólo unidas y unidos podremos arrinconar a los violentos y acabar con la violencia machista". De las 27 víctimas mortales registradas este año, únicamente cinco habían presentado denuncias previas, lo que supone apenas un 18,5% del total. Si bien cabe destacar que la denuncia no es siempre garantía dado que la lucha contra el machismo más exacerbado pasa por la educación en feminismo e igualdad desde las edades más tempranas.

Málaga, la provincia con más víctimas

Durante julio, Andalucía registró una media diaria de 40,1 nuevos casos de violencia machista, siendo Málaga (10,06) y Sevilla (7,96) las provincias más afectadas, mientras que Huelva (2,51) y Jaén (2,09) presentaron las cifras más bajas. Un dato significativo es que uno de cada tres municipios adheridos al Sistema VioGén son andaluces: 281 de los 837 existentes en toda España, lo que equivale al 33,5% del total nacional.

En cuanto a la atención a las víctimas, el teléfono 016 recibió en julio 1.406 llamadas desde Andalucía, representando el 14,1% del total nacional, con un ligero incremento del 0,8% respecto al mismo mes de 2024. El servicio Atenpro, por su parte, contabilizó 3.776 atenciones (18,7% del total). Un dato relevante es que la tasa de dispositivos electrónicos de control activo de agresores en Andalucía duplica la media española, con 1.635 pulseras operativas en la comunidad.

Ocho mujeres asesinadas en Andalucía en 2025

Con los recientes feminicidios confirmados, Andalucía suma ya 8 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025, mientras que Cataluña registra 3 víctimas. Desde 2003, año en que comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes, la violencia machista ha acabado con la vida de 273 mujeres en territorio andaluz, lo que representa el 20,7% del total estatal (1.321). Además, desde 2013, un total de 11 menores han sido víctimas de violencia vicaria en la comunidad, cifra que supone el 16,9% del total nacional.