SUCESOS
Los asesinos de Carmona tiraron la escopeta al río tras el tiroteo mortal

El juez manda a la cárcel al hombre investigado por el asesinato machista de Valdezorras

El reo se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla

El Gobierno confirma que la muerte violenta de una mujer en Valdezorras fue un crimen machista

Agentes de la Policía en la zona del suceso de Valdezorras, el pasado domingo.
Agentes de la Policía en la zona del suceso de Valdezorras, el pasado domingo. / Antonio Pizarro

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este pasado fin de semana por matar a su pareja sentimental en una vivienda de la capital hispalense. Inicialmente se le atribuye un presunto delito de asesinato, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante su comparecencia en la sede judicial, que ha concluido poco después de la una de esta tarde, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La causa está siendo investigada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla porque es el que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos el pasado domingo.

También te puede interesar

Lo último

stats