El juez manda a la cárcel al hombre investigado por el asesinato machista de Valdezorras

Agentes de la Policía en la zona del suceso de Valdezorras, el pasado domingo.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este pasado fin de semana por matar a su pareja sentimental en una vivienda de la capital hispalense. Inicialmente se le atribuye un presunto delito de asesinato, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante su comparecencia en la sede judicial, que ha concluido poco después de la una de esta tarde, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La causa está siendo investigada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla porque es el que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos el pasado domingo.