El primer día del nuevo recorrido de las líneas 27 y 32 de Tussam provocó confusión entre los usuarios, ya que los autobuses dejaron de llegar a la plaza del Duque y ahora terminan en la plaza Ponce de León. En el estreno se formaron aglomeraciones en las nuevas paradas, cuya señalización resultó confusa, y la app de Tussam no mostraba los tiempos de llegada de los buses. Este cambio forma parte de la reorganización del transporte urbano que el Ayuntamiento prevé completar en 2026 con la llegada del Tranvibús Sevilla Este–Centro.