Confusión con el cambio de las paradas de los autobuses 27 y 32 de Tussam

Este lunes se ha producido el estreno del nuevo recorrido de las líneas 27 y 32 de Tussam, un cambio que ha generado escenas de confusión y aglomeraciones entre los usuarios. Hasta ahora, ambos autobuses terminaban su recorrido en la histórica plaza del Duque, pero desde ya su terminal se ha trasladado a la plaza Ponce de León como parte de la reordenación del transporte urbano que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Sevilla.

Durante la jornada, numerosos viajeros desconocían el cambio y se acercaron a la plaza del Duque, donde no encontraron ninguna de las dos líneas. Esta situación provocó desconcierto entre los usuarios habituales que, acostumbrados a tomar el autobús en su ubicación histórica, no sabían a dónde dirigirse.

En paralelo, en la plaza Ponce de León, el estreno del nuevo terminal se tradujo en la coincidencia de varios autobuses al mismo tiempo, lo que provocó aglomeraciones y cierta tensión entre los pasajeros que esperaban para subir. La señalización en las nuevas paradas, aunque existente, resultó confusa para muchos usuarios, que no lograban identificar con claridad dónde debía detenerse cada línea.

A esta confusión se sumó un inconveniente adicional: la aplicación oficial de Tussam no ofrecía información precisa sobre los tiempos de llegada de los autobuses en las nuevas paradas de Ponce de León. La falta de datos generó incertidumbre entre los viajeros, que no podían planificar sus desplazamientos con certeza ni saber cuánto tiempo debían esperar por el siguiente bus.

Mapa de las disposición de las nuevas paradas en Ponce de León / M.G.

La reordenación de las líneas por el tranvibús

El traslado de las líneas 27 y 32 forma parte de una reorganización más amplia que el Ayuntamiento de Sevilla pretende culminar en septiembre de 2026, con la puesta en funcionamiento completa del Tranvibús Sevilla Este–Centro. Según el Ayuntamiento, cuando se complete esta nueva infraestructura de transporte, solo el Tranvibús y una de las líneas 13 o 14 llegarán a la Plaza del Duque, mientras que el resto de líneas se desplazarán a otros puntos del centro, como Ponce de León o María Auxiliadora. Esta reorganización busca mejorar la eficiencia del transporte público y reducir el tráfico privado en el corazón de la ciudad, especialmente en áreas de alta congestión.

El primer día ha mostrado los retos que supone comunicar cambios significativos a los usuarios y adaptar la infraestructura a nuevas rutas. La experiencia de este lunes evidencia la importancia de acompañar cualquier modificación con información clara, señalización visible y apoyo tecnológico efectivo para garantizar que los ciudadanos puedan adaptarse sin contratiempos.