El Tranvibús que se estrena el lunes conecta Sevilla Este y Torreblanca con Nervión en algo más de 25 minutos

La primera fase del Tranvibús conectará los 11 kilómetros que separan Torreblanca y Sevilla Este de Nervión (Luis de Morales, Eduardo Dato y la Buhaira) en un tiempo previsto de 28 a 26 minutos, frente a los 46 a 44 minutos que se tardan actualmente, según datos de Tussam. Esta primera línea de autobús 100% eléctrica en plataforma reservada se denomina oficialmente TB1 y se estrena este lunes 29 de septiembre a las 6:00 de la mañana.

"Estamos hablando de 20 minutos menos de Torreblanca hacia Nervión de lo que se tarda ahora mismo. Eso es un beneficio muy claro para los vecinos de este distrito y estamos convencidos de que van acoger de muy buen grado esta nueva línea. Va a ser un medio de transporte cómodo, ágil, útil y y que dé respuesta a lo que necesitan los vecinos del distrito Este", ha declarado el delegado de Movilidad Álvaro Pimentel.

Por ahora los vecinos de Sevilla Este no están contentos con perder un carril por cada sentido de las avenidas principales. Por eso se ha convocado una protesta contra el Tranvibús en Sevilla Este desde la página Sevilla Este de Facebook. Es el viernes 3 de octubre a las 20.00 en la puerta del Palacio de Congresos con el lema "fuera Tranvibús-línea 2 metro ya".

El Tranvibús será gratis durante la primera semana para que los vecinos y usuarios puedan comprobar su funcionamiento. El resto de líneas de Tussam quedarán fuera de esta plataforma reservada, por lo que tendrán que mezclarse con el resto tráfico.

Hasta Nervión, el TB1 tendrá una frecuencia de paso en hora punta por las paradas de 10 minutos (5 minutos cuando llegue al Duque en su fase 2). Funcionará con una flota de 10 autobuses eléctricos y una velocidad comercial de 22 a 25 km/h (el doble que los 12,5 km/h de la media de líneas de Tussam).

Se calcula que moverá 9.000 viajeros al día en su primera fase y que cuando llegue al Duque subirá hasta los 18.000 pasajeros diarios, superando a la línea más usada de Tussam que es la 2.

La segunda fase de esta línea (Santa Justa-Plaza del Duque) se empezó a ejecutar desde este lunes por el tramo de la Campana, una obra con un plazo de 10 meses. Así pues se acaba en julio de 2026 y debe ponerse en servicio entre agosto y septiembre del año que viene.

"Esta línea va a ayudar a que el tráfico mejore en el distrito Este"

Recorrido del tranvibús hasta Plaza del Duque / Dpto. Infografía

El Ayuntamiento de Sevilla está convencido de que esta nueva línea va a ayudar a que mejore el tráfico en el distrito Este por los tiempos competitivos que ofrece respecto al coche y porque el uso del autobús es muy elevado en esta zona: más de 44.000 viajeros al día registran todas las líneas de este distrito donde viven más de 150.000 vecinos.

Tussam estudia si puede meter una línea más por este carril exclusivo del Tranvibús, dado que el resto de líneas tendrán que mezclarse con el tráfico. Será una de las líneas que cubre el trayecto a Sevilla Este que tenga un trazado similar al Tranvibús. Actualmente conectan Torreblanca y Sevilla Este con Nervión el 27, la LE y el B4.

Ventajas medioambientales

Según los cálculos de Tussam, una de las ventajas medioambientales del Tranvibús cuando llegue al Duque (segunda fase) es que eliminará 400 coches cada hora de la vía pública.

Sus autobuses son 100% eléctricos, de 18 metros de longitud. Como sucede con el tranvía, los usuarios pueden entrar y cancelar su billete por las cuatro puertas, en cada una de las cuales habrá máquinas canceladoras de la tarjeta de viaje, lo que reduce el tiempo de espera para acceder al bus y, por tanto, mejora la velocidad comercial.