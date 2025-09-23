Tussam adelanta al 17 de noviembre la nueva línea entre Sevilla Este y Alcosa y el Hospital Macarena

El Hospital Virgen Macarena quedará conectado con Sevilla Este y Alcosa a mediados de noviembre

La nueva línea de autobús que conectará Sevilla Este y Alcosa con el Hospital Macarena se adelanta al lunes 17 de noviembre, tres días antes de la fecha inicialmente anunciada por el Ayuntamiento de Sevilla.

Dentro del distrito Este-Alcosa-Torreblanca tendrá más paradas para dar servicio a los vecinos, mientras una vez que sale fuera se convertirá en una línea exprés con muy pocas paradas para mejorar la frecuencia de paso de la línea.

Los detalles de la línea se presentarán próximamente, según el anuncio realizado este martes por el gobierno local.