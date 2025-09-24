El Tranvibús será casi la única línea de Tussam que llegará al Duque

Corte en la Campana por la obra del Tranvibús en el centro

El Tranvibús (TB1) será prácticamente la única línea que llegará a la Plaza del Duque procedente de Sevilla Este cuando en septiembre de 2026 se complete la segunda fase que se está ejecutando en el centro desde este lunes. Este autobús 100% eléctrico no irá en plataforma reservada por el centro y solo compartirá espacio en esta plaza con otra línea más que viene de la zona norte: o el 13 o el 14, que dan servicio a Pino Montano y al Polígoo Norte. Tussam tendrá que tomar la decisión.

La organización del tráfico en el centro cuando se estrene la línea completa del Tranvibús (septiembre de 2026) será muy diferente a lo que sucede actualmente. Según el Ayuntamiento de José Luis Sanz, solo entrarán de Almirante Apodaca al Duque el Tranvibús, los residentes, el servicio público, los vehículos que vayan a aparcar en garajes y las ambulancias.

El Ayuntamiento promete hacer cumplir la señalización actual que ya existe y que limita el tráfico privado a la altura de Almirante Apodaca. "Les recuerdo que en la calle Almirante Apodaca hay una señal que impide el paso a vehículos que no sean de los que estoy comentando", avisó este martes el delegado de Movilidad Álvaro Pimentel en declaraciones a la prensa.

Recorrido del tranvibús hasta Plaza del Duque / Dpto. Infografía. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla

Las líneas 27 y 32 que llegaban al Duque se quedarán para siempre en Ponce de León.

Las líneas 13 y 14 que llegaban al Duque se dividirán, una se queda en el Duque y la otra se llevará a la Alameda.

De las líneas que llegan a Ponce de León, unas seis o siete líneas se sacarán de esta plaza y es posible que se lleven a María Auxiliadora. Esta reorganización se irá concretando en los diez meses que quedan.

Se estudiará la viabilidad de implantar más líneas

El Tranvibús de Sevilla Este y Torreblanca al centro (TB1) requiere una inversión total de 47,3 millones, financiados con fondos europeos, con los que se construye la plataforma reservada en buena parte de sus más de 11 kilómetros. Se espera que mueva 18.000 pasajeros al día, más que la línea más exitosa de Tussam (línea 2).

El Ayuntamiento recalca que es un transporte "más económico" con prestaciones similares al Metro, al circular en plataforma reservada.

Por eso, Tussam va a estudiar la viabilidad de implantar más líneas de Tranvibús en la ciudad, dado que el volumen de viajeros que se mueven a diario en sus líneas de autobús y el tranvía es importante: 305.000 pasajeros en sus jornadas laborables.