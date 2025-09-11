Los comerciantes del mercadillo de la Plaza del Duque expresan preocupación ante la falta de información directa del Ayuntamiento. Algunos llevan más de 11 años en la plaza, y sus familias, hasta 40 años, operando puestos en este espacio. “No sabemos hasta qué punto nos afectará; si cortan la circulación, nuestros clientes no vendrán y podrían bajar nuestras ventas”, señala Fina, una de las mercaderas. Los comerciantes han enviado escritos solicitando detalles sobre cómo se mantendrá el funcionamiento del mercadillo durante y después de las obras, especialmente considerando que cuentan con licencias de 15 años prorrogables.