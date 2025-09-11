Los comerciantes de los puestos de la Plaza del Duque opinan sobre la reurbanización de la zona: "si cortan la circulación, nuestros clientes no vendrán"
La modernización de la plaza genera incertidumbre entre los mercaderes, que esperan aclaraciones del Ayuntamiento sobre el futuro del mercadillo
Los comerciantes del mercadillo de la Plaza del Duque expresan preocupación ante la falta de información directa del Ayuntamiento. Algunos llevan más de 11 años en la plaza, y sus familias, hasta 40 años, operando puestos en este espacio. “No sabemos hasta qué punto nos afectará; si cortan la circulación, nuestros clientes no vendrán y podrían bajar nuestras ventas”, señala Fina, una de las mercaderas. Los comerciantes han enviado escritos solicitando detalles sobre cómo se mantendrá el funcionamiento del mercadillo durante y después de las obras, especialmente considerando que cuentan con licencias de 15 años prorrogables.