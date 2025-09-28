El tranvibús de Sevilla comienza a funcionar este lunes: estas son todas las paradas

La nueva línea de Bus de Tránsito Rápido (BTR), conocida como tranvibús, arranca su servicio este lunes en Sevilla. En esta primera fase, el recorrido enlazará el Distrito Este con Nervión, facilitando la conexión entre Sevilla Este y Torreblanca con tres nodos estratégicos: el tranvía en Luis de Morales, el Metro en Eduardo Dato y el Cercanías en San Bernardo.

Durante este estreno, la línea ofrecerá una frecuencia de paso de 10 minutos y permitirá reducir en unos 20 minutos el trayecto entre Torreblanca y Nervión respecto al tiempo habitual sin este transporte. Además, durante la primera semana será gratuito para todos los usuarios.

El servicio se pondrá en marcha con diez autobuses 100% eléctricos de 18 metros de longitud, que circularán por un carril reservado y alcanzarán una velocidad media de entre 22 y 25 km/h. Su horario será el mismo que el de las líneas de Tussam, es decir, de 6:00 a 23:30 horas, y el pago se podrá realizar con la tarjeta de transporte urbano, manteniendo la misma tarifa. Los pasajeros podrán acceder o descender por cualquier puerta y abonar el billete en las máquinas situadas junto a las entradas.

Recorrido y paradas del tranvibús

En el trayecto Torreblanca – Sevilla Este – Nervión, las paradas son:

Avenida Pero Mingo (Torreblanca).

Avenida de la Aeronáutica.

Avenida de las Ciencias (Flor de Salvia).

Avenida de las Ciencias (Emilio Lemos).

Palacio de Congresos.

Luis Uruñuela (Apeadero Cercanías).

Luis Uruñuela (Las Góndolas).

Montes Sierra (SE-30).

Montes Sierra (Santa Clara).

Ada (Los Arcos).

Éfeso (San Pablo).

Kansas City (Palacio de Deportes).

Kansas City (El Greco).

Kansas City (Céfiro).

Luis de Morales (Luis Montoto).

La Buhaira (Eduardo Dato).

En sentido Nervión – Sevilla Este – Torreblanca, las paradas serán: