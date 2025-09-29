La nueva línea de Bus de Tránsito Rápido (BTR), conocida como tranvibús, inició su servicio este lunes en Sevilla con diez autobuses eléctricos, frecuencia de 10 minutos y horario de 6:00 a 23:30. En esta primera fase, el recorrido enlaza el Distrito Este con Nervión, conectando Sevilla Este y Torreblanca con tres nodos estratégicos: tranvía, Metro y Cercanías. La propuesta busca agilizar la movilidad en uno de los ejes con más demanda de la ciudad.

Con este estreno, la línea se plantea como un corredor rápido entre barrios residenciales y áreas con alta actividad comercial y de transporte. La conexión con el tranvía en Luis de Morales, el Metro en Eduardo Dato y el Cercanías en San Bernardo se integra en un esquema pensado para facilitar transbordos y reducir esperas. La frecuencia de 10 minutos pretende ofrecer regularidad y limitar tiempos muertos en horas punta.

Además, durante la primera semana el servicio será gratuito para toda la ciudadanía, una medida que acompaña el despliegue inicial. El operador prevé un ahorro de unos 20 minutos en el trayecto Torreblanca–Nervión frente al tiempo habitual sin este medio.