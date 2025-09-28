La madre del joven muerto en Torreblanca: "Mi hijo se desangraba en el suelo y le seguían tirando piedras"

Rocío, la madre de Luis, el joven muerto tras recibir una pedrada en Torreblanca, aseguró esta semana que su hijo "estaba desangrándose en el suelo y le seguían tirando piedras". Esta mujer relató que conoce de toda la vida al presunto autor del homicidio y quienes iban con él, que eran amigos de su hijo desde niños. Indicó que el motivo del enfrentamiento que terminó en tragedia fue que Luis se opuso a abusar de unas jóvenes del barrio, a quienes sus amigos pretendían drogar "echándole unas pastillas" en sus bebidas.

Antes, asegura que los agresores le habían quitado a Luis el dinero que éste había ganado trabajando en la recogida de la aceituna. "No fue una reyerta ni una pelea en una fiesta, como se ha dicho. Mi niño se juntaba con ellos desde chico. Estuvieron tomando unas copas y llamaron a unas niñas. Eso fue el viernes. A mi hijo le habían quitado previamente el dinero y le dijeron Luis, ven, que le vamos a echar unas pastillas a las niñas. Mi hijo se quedó blanco y les dijo '¿estáis locos o qué? que hay hasta una menor'. Le llamaron chivato y le dijeron que como dijera algo lo iban a matar. Y lo mataron", explicó la madre del joven fallecido, que tenía 20 años.

Rocío hizo estas declaraciones a distintos programas de televisión durante una manifestación de protesta celebrada el pasado miércoles en la plaza del Platanero, en el barrio de Torreblanca, una de las zonas más deprimidas de Sevilla. La agresión se produjo sobre las siete menos cuarto de la tarde del sábado en la calle Sándalo. Luis resultó herido muy grave tras recibir en la cabeza el impacto de una loseta de terrazo con cemento incrustado. Fue trasladado por los propios vecinos hasta el centro de salud del barrio, y de ahí en ambulancia hasta el Hospital Virgen del Rocío, donde murió el domingo como consecuencias de la grave lesión que sufría.

"Mi hijo estaba desangrándose en el suelo y le seguían tirando piedras", se lamenta su madre, que contó que hubo una agresión previa en la calle Madroño. "Después de negarse a abusar de las niñas, él intentó llegar hasta la casa de mi madre, pero en la esquina lo cogió el padre de uno de los agresores y le dio un puñetazo en la cara, mientras otros dos le golpearon por la espalda. Intervinieron los vecinos y mi hijo llegó contándolo, muy alterado. Fuimos a pedir explicaciones y el padre del agresor sacó una pistola y nos lanzaron cuchillos", continúa el relato de esta mujer.

En un momento de la trifulca, dos jóvenes se subieron a la azotea de una casa y comenzaron a arrojar ladrillos y losetas. Uno de estos proyectiles impactó de lleno en la cabeza a Luis, que resultó herido muy grave. "El agresor calculó dónde tenía que lanzar para matar a mi hijo. Fue una muerte premeditada. No me vale que digan ahora que está malo de la cabeza, o que sufre esquizofrenia. Además, tanto él como otros amigos suyos tenían que estar en prisión antes, pues el viernes apuñalaron a otro joven y le levantaron la falda y le hicieron tocamientos a una chica".

La Policía Nacional detuvo a tres personas la misma tarde de los hechos. Dos de los arrestados son los jóvenes que lanzaron piedras y el tercero es el padre de uno de ellos, que sacó una pequeña pistola que fue intervenida por los agentes que intervinieron, adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. La investigación del caso pasó luego al Grupo de Homicidios, que pasó el martes a los tres sospechosos a disposición judicial.

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, acordó en la noche de dicho día el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los tres detenidos en relación con la muerte de un joven el pasado fin de semana en Torreblanca. Los otros dos arrestados han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial los días 11 y 25 de cada mes. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la causa se investigan presuntos delitos de homicidio y lesiones. La causa la llevará el juzgado de Instrucción número 10. Durante sus respectivas comparecencias judiciales, los tres detenidos prestaron declaración.

La familia de la víctima reclama que ingresen todos ellos en prisión y asegura que ha sufrido amenazas por parte de personas allegadas a los presuntos agresores. "Ellos son así, de buenas a primeras se llevan bien contigo y, por cualquier tontería, arremeten contra ti. Iban gritando por la calle que lo iban a matar y la madre de uno de ellos diciéndole 'mátalo, mátalo' desde la ventana. Son todos culpables, porque todos participaron en la agresión, siguieron tirando piedras, cuchillos y todo, porque nosotros estábamos cubriendo el cuerpo. Querían destrozarlo y herirnos a todos". Un familiar de la víctima también resultó herido. La madre de Luis destacó que su hijo era una persona nada conflictiva, que tenía su trabajo en el campo, aunque admitió que estuvo un tiempo en un centro de menores. "El sábado iba a tomarse una copa, que él apenas bebía pero era su día de descanso, pero apenas le dio tiempo a nada. Era un niño que ayudaba a todos".