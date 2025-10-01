Estas son las alternativas a los atascos del tranvibús en Kansas City

Atascos en la avenida Kansas City en una imagen de archivo

La puesta en marcha de la primera línea del tranvibús (TB1) en Sevilla, un proyecto que pretende mejorar la movilidad entre Sevilla Este y el centro de la ciudad, ha traído consigo notables inconvenientes para la circulación en los barrios afectados por su trazado.

Las grandes áreas por donde discurre, como la avenida Kansas City o la avenida de las Ciencias, registran a diario un elevado volumen de vehículos, lo que ha intensificado los problemas de retenciones, especialmente en las horas punta.

Estos atascos se deben principalmente al estrechamiento de tres a dos carriles en varios tramos, con el objetivo de reservar un carril exclusivo para el tranvibús. Una medida que, pese a estar acompañada de ajustes en la regulación semafórica y modificaciones en los servicios de Tussam, no ha logrado descongestionar por completo el tráfico.

Ante esta situación, numerosos conductores buscan itinerarios alternativos para evitar las grandes aglomeraciones que se producen en este eje estratégico de la ciudad.

Alternativas en sentido hacia Nervión

En dirección hacia Nervión, se plantean varias rutas que permiten sortear la congestión de la avenida Kansas City.

Tramo de la Avenida Kansas City paralela a la vía principal / Google Maps

La primera opción es tomar la calle paralela a la avenida principal, accesible tras pasar la rotonda en la que confluyen la calle Éfeso y la avenida Alcalde Manuel del Valle. Este tramo, que dispone de dos carriles, desemboca en la rotonda situada junto al conocido como puente del Indio, facilitando la conexión con el resto de la vía.

La avenida de la Soleá, paralela a Kansas City / Google Maps

Otra posibilidad, más alejada pero igualmente efectiva, es utilizar la vía San Pablo, recorriendo la calle Doctor Laffón Soto (paralela al polideportivo), la avenida de la Soleá y Hernando del Pulgar, hasta desembocar en la calle Luis Montoto, una de las arterias principales para acceder al centro y Nervión.

Alternativas en sentido contrario

En el sentido opuesto, hacia la salida de la ciudad, los atascos se concentran especialmente antes de la rotonda que conecta con la calle Éfeso. También en este caso se plantean vías alternativas.

Carril paralelo a la avenida Kansas City con sentido a la calle Éfeso / Google Maps

Una opción recurrente es circular por la calle paralela a Kansas City, de un solo carril pero habitualmente más fluida en momentos de gran densidad.

Otra ruta viable consiste en tomar la vía San Pablo. Tras acceder a la avenida del Greco en la rotonda del puente del Indio, los conductores pueden continuar por la avenida de la Soleá, lo que permite evitar la congestión principal del eje Kansas City.

Las rutas alternativas se consolidan como una opción temporal indispensable para quienes transitan a diario por este enclave estratégico, a la espera de que las medidas de movilidad urbana terminen de ajustarse y el impacto del tranvibús sobre la circulación se reduzca de forma significativa.