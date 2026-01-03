Obras del Tranvibús: la calle Imagen se corta por completo desde el 8 de enero en el tramo de la Encarnación

Nuevo corte de tráfico por el avance de las obras del Tranvibús (BTR), la nueva línea de autobús 100% eléctrico que conectará Sevilla Este y Torreblanca con la estación de Santa Justa y con la Plaza del Duque. La calle Imagen, en el tramo de la Plaza de la Encarnación, se corta por completo al tráfico desde el 8 de enero hasta la segunda quincena de febrero, aproximadamente, según informa la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Se trata de las obras del carril bus segregado para este bus de tránsito rápido (BTR).

Hasta ahora en el centro de la ciudad las obras se han ejecutado en la zona de la Campana, donde se ha abierto ya por completo este tramo hasta la calle Santa María de Gracia. Los trabajos continúan en el tramo siguiente. Sigue cortado por obras el tráfico en el tramo Orfila-Cuna. También hay obras del Tranvibús a lo largo de toda la calle José Laguillo.

Mientras no esté abierto al tráfico el paso Orfila-Cuna, el acceso a garajes en las calles Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por Santa María de Gracia-Vargas Campos.

El acceso a la Plaza de la Encarnación para carga y descarga se realizará por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, que cambian de sentido en consecuencia.

Las líneas 13 y 14 de Tussam recuperan su itinerario habitual, prolongando su recorrido de ida hasta la parada en Plaza del Duque e iniciando el itinerario de vuelta en la parada Campana (Sierpes). Desde este punto, continúan por la calle Santa María de Gracia hasta la Alameda de Hércules.