El Sevilla en venta, una tragedia

Hay que tener mucho cuidado con los crecimientos, pues eso de que cuando las barbas del vecino veas rapar... no se tiene en debida cuenta. Son innumerables los ejemplos de clubes que murieron de éxito, o simplemente que estuvieron al borde de la muerte en pleno éxtasis triunfal. El caso del Sevilla es uno más de los muchos desastres que se incubaron en pleno tiempo de vino y rosas, muchas rosas.

El caso del Valencia es el que debiera haber sido ejemplo para que el Sevilla no cayese en el mismo error. Bajo el argumento de crecer curso tras curso se fue levantando un edificio en arenas movedizas. Ahora es tremendo ver cómo al club se le va poniendo precio mientras revolotean al acecho los que se dicen aspirantes a compradores. Y uno se acuerda de cómo el Sevilla salió de la miseria cogido de la mano de Roberto Alés para una eclosión liderada por José María del Nido tras declarar que la aterradora deuda del año 2000 era calderilla.

Vino un rosario de éxitos que empezó en Eindhoven y el crecimiento del club era algo sin precedentes en el fútbol patrio. Un crecimiento que iba a meter a la entidad en una burbuja de gasto siempre justificado bajo el argumento del anhelado crecimiento. Pero la burbuja estalló para hacerse explosión nuclear coincidiendo con el adiós a Mendilíbar. Y a partir de ahí, una concatenación de malas noticias que desembocan en el estado actual para crujir de dientes de los que aman al Sevilla.