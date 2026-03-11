El auge del Santo Ángel: 1.200 hermanos en tres años como agrupación de vísperas

El Santo Ángel está en auge. La agrupación de vísperas del Cristo de los Desamparados, constituida como tal hace tres años, se acerca ya a los 1.200 miembros, una nómina que se aproxima (incluso supera) a la de hermandades muy antiguas del centro de Sevilla. El reto que se plantea para 2027, cuando saldrá bajo palio la Virgen de la Salud (el que será su segundo paso), es llegar a los 2.000 hermanos. Un crecimiento disparado que se constata en el número de integrantes del cortejo del próximo Sábado de Pasión: 400 personas portarán cirio por las calles del centro de la ciudad, discurrir convertido en una de las citas ineludibles en las horas previas del Domingo de Ramos.

En la agrupación son días de intensa actividad. Acabado el quinario en honor al crucificado que talló Martínez Montañés (conocido en su época como el Cristo de la Sopa por la labor caritativa que se ejercía con los pobres), se ha abierto el plazo para retirar la papeleta de sitio con la que participar en la procesión del 28 de marzo. En la primera jornada se han expedido 97, según detalla el prior del convento de la calle Rioja y principal impulsor de la corporación, Juan Dobado. Este proceso acabó el año pasado con 347 papeletas. Todo hace indicar que en la presente edición se superen las 400, cifra nada baladí para una agrupación aprobada por la autoridad eclesiástica hace tres años.

"Nos estamos acercando a los 1.200 hermanos", señala Dobado, quien refiere que tales números llaman la atención en el Arzobispado, ya que "en poco tiempo hemos igualado, incluso superado, a hermandades antiguas del centro de Sevilla". "Nuestro objetivo es llegar a los 2.000 hermanos en 2027, cuando saquemos a la Virgen de la Salud bajo palio", abunda el prior del Santo Ángel.

La consolidación, objetivo prioritario

Es el gran estreno que afronta la agrupación conventual, el cual evidenciará la importante acogida que ha tenido en las denominadas vísperas de la Semana Santa. Sobre la siguiente fase -la constitución como hermandad-, Dobado explica que tal avance depende ya de la decisión del Arzobispado. Ahora mismo, el objetivo prioritario de la corporación es "consolidar" su número de hermanos y participantes en la procesión del Sábado de Pasión. "Queremos que a partir de 2027 se duplique la cantidad de cirios que sacamos a la calle, llegar a los 800 y seguir manteniendo una vida intensa", incide Dobado, que destaca que este auge se percibe en cada actividad que se programa: "desde los cultos cuaresmales a la primera comida tras la función principal, a la que han asistido 120 comensales". También se evidencia en las charlas de formación, a las que acuden de media unos 70 asistentes. "Para desmontar el altar de quinario hemos tenido a 38 personas ayudándonos, desde jóvenes a matrimonios, todos ilusionados por formar parte de este proyecto", añade.

Juan Dobado recurre a la metáfora cuando se le pregunta por una futurible incorporación a la nómina de hermandades que realizan estación de penitencia a la Catedral: "Estamos como un niño en pañales, que acabamos de incorporarnos a las vísperas y no pensamos en hacernos mayor". Una respuesta con la que, sin embargo, no niega las posibilidades reales que existen para integrar la relación de cofradías que acuden al templo metropolitano en Semana Santa. La cercanía del Convento del Santo Ángel con la carrera oficial -sin olvidar la gran calidad de las imágenes titulares y del patrimonio que están atesorando- convierten esta opción en más que factible. "La mayoría de la gente nos mete en el Sábado Santo, otra lo hace en la tarde del Viernes", admite el prior carmelita.

Como se anunció a comienzos de esta cuaresma, la principal novedad de cara al Sábado de Pasión de 2026 es el cambio de capataces al mando del paso del crucificado. Tras la renuncia de Manuel Villanueva, se harán cargo los hermanos Pagés. En 2027 Manuel Vizcaya hará lo propio con el palio. "Lo hemos elegido por la cercanía con la Estrella, hermandad con la que tanta relación guarda el convento", detalla Dobado.

Ampliación del patrimonio

Para el próximo año el paso del Cristo de los Desamparados completará -gracias a donaciones particulares- el conjunto de ángeles hasta llegar a los 16, siguiendo el modelo de los originales que talló Rafael Barbero. Será cuando se estrene el palio de la Virgen de la Salud, bordado en Artesanía Salteras con diseño de Sergio Cornejo, el gran proyectista de la corporación. Se completará con piezas de orfebrería de la comunidad carmelita, como la peana y las jarras; y con otros enseres que cederán hermandades con las que el convento mantiene relación: varales, respiraderos y candelabros de cola. El manto, realizado en el mismo obrador, ya se bendijo a comienzos de esta década.

En cuanto a los estrenos para 2026, debe destacarse el nuevo estandarte, que se bendecirá el próximo lunes 16 de marzo y es obra de Antonio Roldán. Cabe también señalar la nueva imagen de San Juan Evangelista, tallada por Javier Roán, el mismo autor de la Magdalena, que acompañan al Cristo de los Desamparados en los cultos.

Datos que confirman el auge de una corporación en constante crecimiento, convertida, pese a su corta edad, en una cita ineludible de las vísperas. Y con un futuro muy prometedor.