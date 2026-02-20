Manuel Villanueva deja de ser capataz del Cristo de los Desamparados del Santo Ángel

Sorpresa y noticia allá por la calle Rioja en clave costalera. El capataz Manuel Villanueva no continuará desempeñando dicha labor en el paso del Cristo de los Desamparados, titular de la agrupación del Santo Ángel. A través de un comunicado dirigido a sus hermanos, el prior fray Juan Dobado ha comunicado las novedades con respecto a los capataces de la cofradía, confirmándose además la elección de Manuel Vizcaya como capataz del futuro paso de palio de la Virgen de la Salud.

"La Agrupación había decidido contar con dos capataces diferentes, uno para el paso de Cristo y otro para el palio. En la búsqueda de los capataces del palio, se mantuvieron entrevistas con diferentes candidatos, mientras se comunicaba a D. Manuel Villanueva que seguíamos contando con él para el paso de Cristo y que, nuestra intención, era buscar otro capataz para el palio. Ante esta propuesta, D. Manuel Villanueva ha decidido retirarse del paso de Cristo, ya que su intención era sacar los dos pasos completos", señala el comunicado, mientras que la agrupación ha querido agradecer a Villanueva "su entrega y dedicación con el Señor de los Desamparados y le deseamos lo mejor para su familia y sus costaleros, pidiendo la protección de nuestros Titulares para todos ellos".

De esta manera, el presidente de la agrupación ha designado a Miguel Ángel y Francisco Javier Pagés como capataces del paso del crucificado y, por su parte, a Manuel Vizcaya para el paso de palio, que saldrá por primera vez en el cortejo en 2027. "Bajo el amparo de Nuestros Sagrados Titulares, la Agrupación confía plenamente en el buen hacer y trayectoria de ambos capataces", finaliza la nota. Los hermanos Pagés, entre otras cofradías, trabajan actualmente en la hermandad de Pino Montano (el caso de Javier) o Los Servitas, mientras que Vizcaya hace lo propio con el Cristo de Pasión y Muerte, la Virgen del Rosario de Montesión, las Penas de la Estrella y se estrenará esta Semana Santa en el palio de la Virgen de Consolación de Nervión.