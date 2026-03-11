La Diputación espera que en 2027 empiece a ser realidad el Barrio Quarto

“Esperamos que en 2027 podamos empezar la construcción de barrio joven y de oportunidades en Bellavista”. Esta es la declaración de intenciones del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, sobre el Barrio de Quarto, una de las grandes apuestas en materia de vivienda de la institución en 150 hectáreas del Cortijo de Cuarto, propiedad de la entidad provincial. Tras pasar por la Gerencia de Urbanismo, la documentación se está tramitando actualmente en la Junta de Andalucía. La Diputación está trabajando con dos consultoras para acelerar los trámites lo máximo posible. “Esperamos que en 2027 podamos empezar con el plan parcial. Por fin se está tramitando y esperamos que todo se acelere teniendo en cuenta la cantidad de viviendas que hay diseñadas para esta zona”, explicó Fernández.

Hace una semana se admitió a trámite en la Gerencia de Urbanismo la Evaluación Ambiental Estratégica de las 5.000 viviendas previstas en la zona de Cortijo de Cuarto que la Diputación ha cedido para la construcción de viviendas. En octubre pasado, se consignaron tres millones de euros en el presupuesto provincial para que en 2026 “comience el movimiento de tierra como paso previo a las obras. El terreno de Cuarto es suelo urbano consolidado, por lo que esperan no tener problemas en la fase de tramitación, que aunque es tediosa “esperamos que no se eternice”.

En total, 5.500 viviendas serán construidas en la zona, de las cuales la mitad tendrá algún tipo de protección oficial (VPO) para garantizar el acceso a vivienda asequible y 3.000 irán destinadas a jóvenes. Además, el plan contempla la reserva de más de 100.000 metros cuadrados para usos terciarios y la creación de 65 hectáreas de espacios verdes, consolidando así una armoniosa convivencia entre urbanismo y naturaleza.

Este terreno está situado entre Bellavista (Sevilla) y Fuente del Rey (Dos Hermanas).

Una nueva zona de expansión de Sevilla en terrenos propiedad de la Diputación desde 1926 y que ocupan la misma superficie que los barrios de Triana o Nervión.

Para este proyecto, desde la institución provincial se ha revitalizado Sevilla Activa.

Según lo previsto, el 50% del suelo se mantendrá libre de edificación, asegurando la preservación de 80 hectáreas de espacios naturales protegidos. La estructura viaria respetará el entorno natural, especialmente el pinar alrededor de la ermita de Valme, evitando trazados lineales y recuperando caminos históricos que conectan cortijos, ermitas y silos. La altura de las edificaciones se limitará a entre cuatro y seis plantas, en sintonía con el tejido urbano de barrios como Bermejales.

En las previsiones más optimistas, Pilar Pérez, la gerente de Sevilla Activa, esperaba que el anuncio de la puesta en marcha de oficinas aceleradoras en diferentes administraciones permitieran tener la aprobación inicial a finales del año pasado y la definitiva del plan en 2026. Ahora, con mucha suerte, será para 2027 la aprobación del plan parcial para poder comenzar los movimientos de tierra para las diferentes edificaciones.