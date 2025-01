Barrio de Quarto: la oportunidad de construir ciudad y barrio en el sur de Sevilla

Vivienda joven, zonas verdes y movilidad son tres de las premisas con las que nace el barrio de Quarto, entre Bellavista (Sevilla) y Fuente del Rey (Dos Hermanas). Una nueva zona de expansión de Sevilla en terrenos propiedad de la Diputación desde 1926 y que ocupan la misma superficie que los barrios de Triana o Nervión. La presentación en sociedad de esta nueva zona de Sevilla se ha celebrado en el patio de la Diputación y han asistido promotores, constructores, representantes de diferentes entidades de Bellavista. Hace un mes se aprobó la redacción de los planes parciales de este nuevo proyecto que será ejecutado por la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Factor(ia) Arquitectura y Eddea Arquitectos. En total son 164 hectáreas de superficie, donde 80% estarán destinadas a ser el gran pulmón verde del sur de Sevilla y la construcción de más de 5.000 viviendas, 3.000 de ellas, especialmente asequibles para jóvenes.

Para este proyecto, desde la institución provincial se ha revitalizado Sevilla Activa. Su gerente, Pilar Pérez, explicó que se decidió hacer una licitación de obras, "desde lo público", con cinco objetivos. "Entendemos que la vivienda es un derecho y no un lujo y los jóvenes se desplazan hacia el área metropolitana y la ciudad no da solución". A esto, añadió la gerente, las empresas que participaran en la licitación, tendría que respetar la sostenibilidad y el patrimonio del entorno, "algo que reivindicaban continuamente los vecinos para no perder la identidad y vinculación intensa del barrio con Cuarto". La movilidad y conexión con especial atención al peatón y a los carriles bicis y la salida natural al río. "Este proyecto se ha hecho con la participación e inclusión de los vecinos y los distintos colectivos", añadió Pilar Pérez.

Además de las viviendas, la conservación de 65 hectáreas de arbolado es otra de las características de este "barrio joven de Sevilla" que está dentro del concepto de convivencia y emprendimiento de la Diputación. "Teníamos tres opciones con Cortijo de Cuarto. Una era no hacer nada, otra era ponerle un cartel de ‘se vende’, y por último, la opción que hemos adoptado, que ha sido la de intervenir, ser motor y palanca y cambiarle la vida a la gente a través del nuevo barrio", afirmó el presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos.

"Queremos intervenir, influir y darle a Sevilla y al barrio de Bellavista una gran oportunidad, generando un escenario para construir una realidad que hoy por hoy no existe en Sevilla. Y siempre de la mano del equilibrio público privado, porque queremos que sean los constructores sevillanos de la capital y la provincia los que edifiquen esta zona. Y además tiene que ser el barrio joven de Sevilla a través de la vivienda pública", continuó Fernández, quien aseguró que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es conocedor de este proyecto "porque se lo he presentado hasta en tres ocasiones, la última en la visita que realicé al Ayuntamiento de la capital".

Respecto a estas viviendas asequibles para los más jóvenes, Fernández comentó la necesidad de "redefinir qué es una VPO e intentar que todo el mundo se identifique con un proyecto que quiere fortalecer toda la zona sur de Sevilla, donde todo el que tenga que decir algo en torno a este desarrollo lo haga. Este no es el proyecto de la Diputación, sino de todos y cada uno de los que aquí nos damos cita, que representáis el deporte, la cultura, las tradiciones y lo que hay alrededor de esos terrenos porque se trata de definir la ciudad y el área metropolitana de los próximos 15 años. Y en eso hay compromiso del Gobierno de España con la SE40, con el metro, con el aeropuerto, con la conexión Santa Justa y San Pablo. Y todo terminará siendo una realidad. E igualmente tenemos que redefinir las áreas económicas del POTAUS para dinamizar la economía sevillana".

Aprobación inicial en 2025 y definititiva a finales de 2026

Una vez establecidas las líneas básicas del nuevo barrio, según Pilar Pérez "teniendo en cuenta los anuncios de oficinas aceleradoras de licitaciones, esperamos la aprobación inicial a finales del 25 y definitiva para el cierre de 2026, pero depende de otras administraciones que deben informar sobre los planes previstos".

Por su parte, José María Cárdenas, representante de la UTE formada entre Factor(ia) de Arquitectura y Eddea, adjudicataria del desarrollo del proyecto del Barrio de Quarto, ha explicado que van a respetar la topografía y no va a tocar el 20% del suelo. "Incorporaremos los 3,5 kilómetros de caminos, senderos y huellas centenarios que conectan cortijos, ermitas y silos".

‘Solo vamos a ocupar el 50% del suelo, es decir, que quedarán 80 hectáreas de suelo protegido. Para todo eso, el viario principal respeta el pinar alrededor de la ermita de Valme y no será en línea recta, sino recuperando uno de los trazados tradicionales. Con esto, además, cumplimos una normativa vigente en Europa aunque no es obligatoria en España que señala que no pueden haber más de 200-300 metros en línea recta en las calles nuevas. Igualmente, se abrirá Bellavista al canal del Guadaíra mediante varios. No pasaremos de entre 4 y 6 plantas de altura en los bloques de viviendas, similar en volumen a lo que existe en los Bermejales", afirmó el arquitecto.

Un barrio de futuro con acceso al Metro

Cárdenas afirmó que la UTE se ha reunido con el Metro y "se han mostrado sensibles al proyecto porque probablemente entrará en Cuarto y reocrrerá el camino trazado hasta el Hospital de Valme" Pero no es la única medida en conectividad. "Definiremos conexiones peatonales y reconectaremos Bellavista abriendo paso al canal de Guadaíra". Quarto tendrá además especial cuidado con los valores medioambientales, culturales y patrimoniales de esta zona al mismo tiempo que servirá para dar un impulso a Bellavista al completar equipamientos del distrito.

Además de las viviendas, el pulmón verde para el sur de Sevilla, esta zona pretende dar espacio a las actividades exonómicas dentro del barrio con usos que no sean puramente residenciales relacionados con sectores como la agricultura, el cambio climático o el estuario.

El proyecto realza los elementos que hacen único el enclave: los dos cortijos, los cultivos pioneros del siglo pasado, la ermita de Valme, la ribera del Guadaíra, y los dos grandes Silos ya en desuso. Integrar estos valores en el diseño preserva la esencia del lugar y también fomenta un fuerte sentido de identidad en los futuros habitantes.

El Plan de la Diputación propone respetar y realzar el vasto patrimonio natural de Quarto, una riqueza ambiental clave para el sur del área metropolitana. Así, se concentrará la ocupación residencial para liberar hasta 70 hectáreas destinadas a espacios naturales. Esto crea una red de corredores verdes que favorece su carácter natural, la conexión con Bellavista, la puesta en valor del canal del Guadaíra y la biodiversidad existente.

La sostenibilidad mediambiental y calidad de vida para los residentes nace de concebir un espacio urbano en el que se prioriza la en un barrio accesible y sostenible. En el diseño de Barrio de Quarto predominan las redes peatonales, ciclistas y el transporte público. Se trata de una propuesta que asume los retos del cambio climático, generando espacios amables con zonas de sombra, vegetación y superficies permeables.

También resulta esencial que Barrio de Quarto atraiga usos que generen actividad diversa, creando un entorno vivo 24 horas, los 7 días de la semana. Además de los equipamientos locales y generales, tendrá cabida un Parque tecnológico enfocado a la agricultura ecológica, al cambio climático y a la biodiversidad. El centro aspira a ser un referente en I+D en el sur de Europa, que promoviendo innovación y sostenibilidad revitalice la corona Sur. Los grandes viveros existentes se mantienen, y habrá cabida a huertos urbanos.

Historia

Los terrenos de QUARTO, denominación que se hunde en las raíces de la historia. Junto a los de Tercia y Quintos caracterizan el perímetro histórico de Sevilla. El nombre de Quartos algunos estudios lo vinculan al itinerario de Antonino, a cuatro millas de Hispalis.

Según la leyenda, Fernando III durante el asedio a Sevilla, en Quartos bebió agua de la Fuente del Rey, lo cual originó el culto y la ermita de Nuestra Señora de Valme. Desde el siglo XIII se conserva la torre de Quartos integrada en el conjunto edificatorio del Cortijo Viejo, que formaba parte del sistema de torres defensivas de la banda morisca.

En 1926, al inaugurarse la corta de Tablada, la Diputación de Sevilla adquiere la propiedad de estos terrenos, iniciando un nuevo capítulo. Esto determinará la implantación de importantes equipamientos, como el complejo educativo José María Blanco White, el Hospital Universitario Virgen de Valme y un elevado número de instalaciones educativas que sirven al entonces emergente barrio de Bellavista.

Sin embargo, lo que determinará en gran medida el carácter actual de estos suelos es la ubicación de la Escuela de Agricultura, luego Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas. También el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica da aquí sus primeros pasos. En estos mismos años se construyen los