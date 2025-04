La carrera hacia el Rectorado de la US es cosa de tres

Los tres candidatos al Rectorado de la US: Ana López, José Luis Gutiérrez y Carmen Vargas.

La carrera hacia el Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) ya ha comenzado. Aunque no oficialmente -a la espera de que las elecciones se convoquen- desde hace meses se barruntan los nombres de quienes podrían suceder a Miguel Ángel Castro al frente de la institución académica. Tres aspirantes han confirmado ya sus pretensiones a ocupar este puesto: Carmen Vargas, Ana López y José Luis Gutiérrez. Las dos primeras forman parte del actual equipo de gobierno, mientras que el tercero es decano de la Facultad de Odontología y en su día fue gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los próximos comicios -conforme lo establecido por la reforma universitaria (LOSU)- serán por sufragio universal ponderado, es decir, los votantes no se limitarán a los integrantes del claustro.

Ambiente de víspera electoral en la US. Los comicios aún no han sido convocados. Se hará, con toda probabilidad, en un plazo máximo de 15 días. Es el margen de tiempo que barajan en la primera universidad pública de Sevilla, a la espera de que el Consejo Consultivo de Andalucía emita su valoración sobre el nuevo estatuto, tramitado el último año. La normativa se adapta a la LOSU, la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez, entre cuyos requisitos se encuentra la obligación de que los principales responsables universitarios se elijan por sufragio universal.

Las elecciones en la Hispalense, hasta ahora, se regían por sufragio restringido, pues los únicos con derecho a voto eran los claustrales. Se trata de la única universidad española con este sistema. El nuevo estatuto contempla que, en caso de ningún candidato consiga más de la mitad de los votos, habrá de celebrarse una segunda vuelta. Un escenario que no se descarta, en función de las candidatos ya confirmados.

Los plazos

Una vez que el Consejo Consultivo emita el informe sobre el estatuto, la US habrá de valorar sus observaciones. Si el visto bueno es inmediato, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A partir de ese momento se podrán convocar elecciones a rector. Se prevé que este proceso no dure más de 15 días, por lo que las fechas de los comicios se podrá conocer, seguramente, en el periodo comprendido entre Semana Santa y Feria. Todo indica que se celebrarán en mayo, de manera que el nuevo equipo de gobierno que salga de las urnas esté a pleno rendimiento al inicio del nuevo curso, que comienza el 8 de septiembre.

Tres personas han confirmado ya su candidatura a relevar a Castro en el Rectorado. Dos proceden del equipo de gobierno actual, Carmen Vargas y Ana López. Podría ser la primera vez que una mujer desempeñe tan importante cargo. El tercero es José Luis Gutiérrez, decano de Odontología. A continuación, se analiza el currículo de los tres aspirantes y los pros y contras para hacerse con esta responsabilidad.

La internacionalización

Carmen Vargas es la actual vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización. Es catedrática, del área de Microbiología. En ciertos mentideros se la considera "la candidata oficial" o la "heredera" del actual rector, su predilecta. El círculo más cercano a Castro, sin embargo, niega esta apuesta. Sí reconocen que parte con ventaja por la labor desempeñada estos años desde el cargo que ha ocupado. Si por algo ha estado marcado el mandato que ahora acaba es por la fuerte apuesta que se ha hecho por la internacionalización de la US, por tejer redes con universidades extranjeras y participar en distintos proyectos conjuntos.

El último ejemplo que evidencia este éxito ha sido la presentación en Bruselas de la Delegación Alumni de la US. Se trata de los egresados de la Hispalense que trabajan en la capital de la Unión Europea, más de 200, lo que la convierten -según apuntan en la US- en la universidad española con más presencia en la ciudad belga. A ello han contribuido el Centro de Documentación Europea y el máster en Estudios Europeos. Especial peso tiene también en la internacionalización la oferta de una veintena de dobles titulaciones de grado y más de 60 dobles titulaciones de máster con universidades extranjeras; además de 359 asignaturas bilingües y un catálogo de programas de doctorado con proyección en más de 20 países. No ha de pasarse tampoco por alto la Alianza Ulysseus, que coordina la Hispalense con otras siete universidades. Se centra en la energía, el transporte y la movilidad en ciudades inteligentes.

Frente a este importante impulso de la internacionalización, en el que Vargas encuentra un gran aval, en el aspecto institucional de la US -su otro cometido- no ha conseguido grandes logros, más bien lo contrario, aseguran fuentes de su entorno, que consideran que éste sería el único lunar en un currículo brillante.

Los Servicios Sociales

Ana López es la segunda candidata a rectora de la US confirmada. También forma parte del actual equipo de gobierno de Castro. Catedrática procedente del ámbito de la Psicología, es vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación. Aseguran que estaría apoyada por los sindicatos, dado su trato los últimos años con ellos, aunque otras fuentes consultadas ponen en entredicho este respaldo. Su labor estos años ha sido "más gratificante" que la de su compañera y competidora en las urnas, aunque a diferencia de Vargas, el apoyo del "aparato oficial" de la US no sería tan explícito. Se ha implicado de lleno en temas sociales que son de su responsabilidad, donde goza de un importante reconocimiento.

De su vicerrectorado dependen el Seprus (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla), así como la apertura de los expedientes a los profesores por diferentes denuncias, un tema bastante sensible y de máxima actualidad. También a ella competen las actividades deportivas organizadas en la Hispalense.

Pese a la importante experiencia en gestión que suponen tales tareas, su figura es menos conocida institucionalmente que la de Carmen Vargas, debido al destacado protagonismo que ha alcanzado la internacionalización en años recientes.

Fuera del gobierno

Una situación que, según algunos decanos, podría llevarla a acercar posturas con el tercer candidato, ajeno al gobierno de la US. Se trata de José Luis Gutiérrez, actual decano de la Facultad de Odontología y antiguo gerente del SAS en los tiempos en que la vicepresidenta primera de España y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, fue consejera de Salud de la Junta de Andalucía.

Su candidatura nació en la conferencia de decanos y directores de centros de la Universidad de Sevilla, que mantiene reuniones periódicas con el rector u otros responsables de la institución. Buena parte de sus integrantes han mantenido una línea crítica con el gobierno de Castro. Su candidatura estaría formada también por otro decano, el de Económicas y Empresariales, Antonio Navarro, una de las voces que más ha cuestionado en las sesiones claustrales la actuación del equipo rectoral. Su implicación en esta carrera electoral está siendo clave para que dicha candidatura llegue al mayor número de facultades.

Algunos decanos consultados por este periódico no descartan que Ana López y José Luis Gutiérrez sumen sus fuerzas para una candidatura común –y con mayor peso– con la que hacer frente a la de Carmen Vargas. Otros tantos niegan tal posibilidad, por la gran diferencia de planteamientos entre ambos.

La duda de Marchena

En esta carrera electoral también participó el catedrático Manuel Marchena, quien fuera mano derecha de Alfredo Sánchez Monteseirín en su larga etapa como alcalde. Anunció su candidatura la pasada primavera, pero las condiciones que establece el nuevo estatuto de la US para ser rector se lo impiden.

"Las elecciones van a estar complicadas", aseguran algunos decanos de la Hispalense, que advierten que "será difícil augurar quién será rector el próximo mandato". En este sentido, recuerdan que los electores se dividen en cuatro grupos, cada uno con una ponderación de voto distinta: profesores (50%), alumnos (30%), PTGA, personal técnico, de gestión y administración (11%) e investigadores (8%).

Insisten en que la victoria en las urnas queda muchas veces condicionada por el apoyo que reciban los candidatos de las facultades y centros con mayor peso, entendiéndose como tal, el número de profesores y estudiantes que poseen, como Derecho, Económicas e Ingeniería.