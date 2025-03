La US busca hueco en Bruselas para sus antiguos estudiantes

Un momento de la presentación de la delegación Alumni de la US en el Parlamento Europeo.

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado en el Parlamento Europeo la delegación que ha creado en Bruselas del proyecto Alumni en un acto en el que el rector, Miguel Ángel Castro, ha estado arropado por los eurodiputados Lina Gálvez y Juan Ignacio Zoido, ambos egresados de la US.

Esta iniciativa, centrada en los antiguos estudiantes de la Hispalense, forma parte de la dimensión internacional con la que la institución desarrolla de manera transversal sus proyectos. De este modo, la delegación de Alumni en Bruselas es un paso estratégico que tiene como objetivo establecer conexiones con instituciones europeas y generar nuevas oportunidades de colaboración para los egresados en el ámbito internacional.

Una importante representación de egresados, residentes en Bruselas, ha asistido al acto en el que los eurodiputados Lina Gálvez y Juan Ignacio Zoido han dedicado unas cariñosas palabras al auditorio. Por su parte, el rector ha resaltado que la US se enorgullece de apostar por mantener viva la relación con sus antiguos alumnos, con el ofrecimiento de herramientas y espacios para su desarrollo, además de reforzar su presencia a nivel nacional e internacional.

Más de 200 egresados en Bruselas

La Universidad de Sevilla, principalmente las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Comunicación, es cantera de trabajadores en los distintos organismos europeos. Actualmente más de 200 egresados de la US desempeñan algún puesto en Bélgica. Este dato es reflejo del trabajo que la Hispalense hace desde todos sus centros, especialmente desde el de Documentación Europea y la sede de Europedirect.

Además, la US oferta el máster Universitario en Estudios Europeos, unos estudios de posgrado que forman al alumnado con una visión transversal de los asuntos relacionados con la Unión Europea. La dimensión profesionalizante de esta titulación de posgrado permite formar a profesionales cualificados para desempeñar tareas de asesoría, consultoría y divulgación. También aporta la preparación necesaria para iniciar la carrera de función pública tanto europea como nacional, al posicionar a los estudiantes para la defensa de los intereses nacionales en la UE.

Fuera de Europa

La internacionalización, eje principal de la US, se expande también fuera de Europa, de ahí que los últimos años se haya trabajado intensamente en esta línea, lo que ha permitido alcanzar importantes logros. Cabe destacar que la Hispalense oferta cerca de una veintena de dobles titulaciones de grado y más de 60 dobles titulaciones de máster con universidades de reconocido prestigio; además de 359 asignaturas bilingües y un catálogo de programas de doctorado con gran proyección internacional (en más de 20 países).

La producción científica de la US ha mejorado progresivamente hasta superar la media nacional y europea. Según la institución académica, se equipara ya al impacto estadounidense. Ocupa la sexta posición en el ranking de universidades españolas en Web of Science, con un 42% de publicaciones en colaboración con instituciones extranjeras. En Horizon Europe, la US ha presentado 144 propuestas, lo que le ha permitido obtener más de 4,6 millones de euros en financiación. Actualmente, gestiona 27 proyectos Erasmus+, que incluye la Universidad Europea Ulysseus.

En esta línea, la US mantiene alianzas y redes internacionales, además una destacada movilidad Erasmus, con cerca de 3.000 estudiantes entrantes y más de 2.000 salientes. Es la quinta de España en fondos Erasmus y la tercera en captación de fondos del programa KA171.

Patentes internacionales

La Hispalense es la primera universidad española en número de patentes internacionales, con 20 registradas. En rankings internacionales se encuentra en posiciones destacadas, con 83 investigadores en la élite mundial.

Los estudiantes de la US también triunfan en el extranjero y un ejemplo de ello son los equipos US Racing (moto) y ARUS (coche), ambos líderes en competiciones internacionales. En materia de cooperación universitaria al desarrollo, una línea de acción fundamental para avanzar en Desarrollo Humano Sostenible y la Agenda 2030, la Universidad de Sevilla despunta con 296 voluntarios en 26 países y 161 proyectos en marcha.

Casi 11.000 socios

Alumni es la Asociación de Egresados de la Universidad de Sevilla . Actualmente cuenta con cerca de 11.000 socios.

Su objetivo es fortalecer la institución y su relación con la sociedad. Se persigue formar una gran comunidad que permita conectar la vida personal y profesional de los egresados con su universidad. Uno de los objetivos prioritarios del proyecto Alumni US es incrementar la conexión entre todos los egresados de la Universidad de Sevilla repartidos por el mundo. Para ello, se articulan cuatro programas que fomentan el intercambio de experiencias y potencian la colaboración mutua:

Club Alumni US

Nudos : Los Nudos Alumni US son una agrupación de egresados de la US que residen en una zona geográfica concreta con el fin de dar soporte a los nuevos socios en cada zona específica y realizar actividades de conexión con la US.

: Los Nudos Alumni US son una agrupación de egresados de la US que residen en una zona geográfica concreta con el fin de dar soporte a los nuevos socios en cada zona específica y realizar actividades de conexión con la US. Embajadores: Todo egresado de la Universidad de Sevilla que reside fuera de España puede ser un Embajador Alumni US. Con ello, se compromete a asesorar a otros socios Alumni que se plantean continuar su formación y/o trabajar en la ciudad o el país donde vive el embajador. En definitiva, será un referente para otro Alumni que visite la ciudad o país en el que reside.

Brújula y mentores

Además, Alumni tiene varios espacios enfocados a los egresados:

Brújula US : En este espacio, los egresados que así lo deseen podrán prestar servicios de asesoramiento voluntario, vinculado con su ámbito profesional, a otros egresados de la Universidad de Sevilla. Este asesoramiento puede articularse a través de charlas, seminarios de formación, conferencias o visitas a las instalaciones donde desarrollan sus actividades.

: En este espacio, los egresados que así lo deseen podrán prestar servicios de asesoramiento voluntario, vinculado con su ámbito profesional, a otros egresados de la Universidad de Sevilla. Este asesoramiento puede articularse a través de charlas, seminarios de formación, conferencias o visitas a las instalaciones donde desarrollan sus actividades. Mentores US: lo conforman profesionales de prestigio que, de manera voluntaria, desean colaborar con la comunidad Alumni US para facilitar le inserción laboral de los egresados noveles (egresados de los tres últimos años).

Las personas que deseen ser mentores de Alumni US deben ser socios, ocupar un puesto profesional y/o académico en su comunidad y comprometerse a colaborar con Alumni US desde su lugar de residencia.

Otro de los beneficios de los miembros de Alumni US es que pueden disfrutar de los muchos eventos culturales que organiza la Universidad de Sevilla. Además, tienen acceso a la biblioteca y a los préstamos en formato físico. En el ámbito del deporte, los integrantes de Alumni disfrutan de la oferta de deporte e instalaciones deportivas de la Hispalense. Asimismo, los inscritos en el programa se benefician del descuento en la Tienda US.