Frío intenso y devoluciones en el primer día de la rebajas de invierno

Mucho frío para un primer día de rebajas de invierno que sigue con la tradición de las devoluciones porque hay veces que los pajes de los Reyes Magos no calculan bien tallas. Las compras online y las continuas promociones han hecho que los periodos de saldos cada vez se diluyen más. Pero eso no impide que desde las 9:30 estén grupos de personas esperando en las puertas de los comercios pertrechados con abultadas bolsas. Es la legión de las devoluciones. Esta primera semana de rebajas casi van a la par quienes cambian prendas o regalos repetidos y los que esperan a tener aquél chaleco o ese abrigo a un precio más económico.

Las vacaciones escolares se han notado el primer día de rebajas. A primera hora de la mañana las tiendas aún no estaban demasiado saturadas e incluso se podían utilizar los probadores sin demasiado apremio por tener a unna legión de personas esperando. Algún que otro maestro comentaba en la puerta de una de las tiendas de moda que se estrenaba en esto del primer día de las rebajas "porque siempre me pilla trabajando". Una señora lamentaba que sus hijas no pudieran acompañarla "como otras veces porque los niños están en casa". El intenso frío tampoco invitó a salir de casa, por eso la calle y los centros comerciales se fueron animando a medida que avanzaba la mañana.

Las bajas temperaturas del primer día han contribuido a que las prendas de abrigo, que no han tenido mucha salida en lo que llevamos de invierno sean de los más comprado. Chalecos, bufandas y muchos chaquetones de pelo comparten el podio de los más vendidos con todo lo necesario para practicar deporte. El propósito de comenzar el año en buena forma vuelve irrepetiblemente cada 31 de diciembre y hay quien espera a las rebajas para llegar completamente equipado al gimnasio.

También hay quien quiere ir un paso más allá en esto de los saldos y las ofertas. Torre Sevilla inaugura el periodo de rebajas de enero con la intención de transformar la visita al centro comercial en una experiencia. Los clientes accederán al sorteo de diez experiencias de bienestar en el Spa & Health Club del Hotel Eurostars Torre Sevilla 5*, situado en la planta 35 del rascacielos. Ideal para relajarse después de buscar tallas, comparar precios y las largas esperas en cajas y probadores. Los ganadores disfrutarán de un masaje de 25 minutos en un entorno diseñado para la relajación y el cuidado personal, seguido de un cóctel en la Terraza Mirador Atalaya, ubicada en la planta 37. Desde este punto, considerado el mirador más alto de Andalucía, es posible contemplar la ciudad desde una perspectiva única, con vistas panorámicas de 360 grados que convierten la experiencia en un momento exclusivo y difícil de replicar en otro lugar.