Los municipios de Sevilla que han registrado las temperaturas más bajas este miércoles durante el aviso amarillo

Sevilla ha amanecido este miércoles envuelta en una ola de frío plenamente invernal. La situación viene marcada por la irrupción de una masa de aire frío de origen polar–ártico, canalizada desde latitudes altas, que ha provocado un descenso acusado y generalizado de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, en buena parte del país. Este episodio está dejando heladas en numerosos puntos del interior peninsular y un ambiente especialmente frío durante las primeras horas del día.

Aviso amarillo por bajas temperaturas en la Campiña sevillana

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó un aviso amarillo por bajas temperaturas en la Campiña sevillana, con riesgo bajo, vigente entre las 21:00 horas del día de Reyes y las 09:00 horas de este miércoles. La entrada de aire ártico se ha traducido en registros térmicos muy bajos al amanecer, especialmente en zonas de sierra y municipios del interior de la provincia.

Según los datos oficiales de AEMET correspondientes a las 07:00 horas, estos han sido los municipios sevillanos con las temperaturas más bajas:

La Puebla de los Infantes: -4,8 ºC

Cazalla de la Sierra: -4,0 ºC

La Roda de Andalucía: -3,9 ºC

Écija: -2,0 ºC

Guadalcanal: -2,0 ºC

Osuna, el municipio con temperaturas más suaves al amanecer

También se han registrado heladas débiles en Lora de Estepa y Morón de la Frontera, ambos con -1,0 ºC, así como en Las Cabezas de San Juan, donde el termómetro ha descendido hasta los -0,2 ºC.

En la capital, las temperaturas han sido igualmente bajas, aunque sin llegar a valores negativos. Sevilla aeropuerto ha marcado 2,1 ºC, mientras que en Tablada se han registrado 0,3 ºC.

Por su parte, otros municipios han amanecido con temperaturas ligeramente superiores, como Carmona (0,0 ºC), Almadén de la Plata (0,6 ºC), Carrión de los Céspedes (0,9 ºC), Tomares (1,1 ºC), Fuentes de Andalucía (1,3 ºC) y Osuna (2,2 ºC).

La previsión de AEMET apunta a que este ambiente frío persistirá en los próximos días, con nuevas heladas nocturnas y madrugadas especialmente gélidas en el interior de la provincia