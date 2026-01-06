La AEMET activa el aviso amarillo por frío en Sevilla: estos son los días en los que se esperan las mínimas más bajas

Con el fin de la Navidad, se ha producido un cambio radical en el panorama meteorológico, provocado por una intrusión de aire frío de origen polar–ártico, que está generando un ambiente plenamente invernal en buena parte de España.

Esta masa de aire frío, canalizada desde latitudes altas, ha provocado un descenso acusado de las temperaturas. La entrada de este aire ártico está dejando y seguirá dejando en los próximos días una bajada notable tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas.

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por frío en la provincia de Sevilla, concretamente en la Campiña sevillana. Los termómetros ya han registrado durante este Día de Reyes valores claramente invernales, con mínimas de 3 grados y máximas que apenas alcanzarán los 13ºC.

Aviso amarillo por frío en Sevilla / Aemet

Este descenso térmico ha llevado a la Aemet a activar el aviso amarillo por temperaturas mínimas, con peligro bajo, desde las 21.00 horas de este martes hasta las 9.00 de la mañana del miércoles 7 de enero. Según el organismo estatal, se esperan temperaturas mínimas de hasta -1 ºC, especialmente en la parte oriental de la Campiña sevillana, donde el frío será más acusado durante la madrugada.

De este modo, el aviso permanecerá vigente durante la noche del martes y la madrugada y primeras horas del miércoles, una jornada en la que el frío se intensificará aún más. Para dicha jornada se prevén mínimas en torno a los 2ºC y máximas que apenas llegarán a los 10ºC, consolidando un ambiente plenamente invernal en la provincia.

Previsión del tiempo en Sevilla para la segunda semana de enero / Aemet

De cara al resto de la semana, aunque no hay activos nuevos avisos meteorológicos en Sevilla, el frío seguirá siendo protagonista. El jueves se esperan valores cercanos a 4 grados de mínima y 15 de máxima, mientras que el viernes los termómetros oscilarán entre 4 y 18 grados. El sábado continuará el tiempo frío, con mínimas de 4 grados y máximas de 16, y el domingo cerrará la semana con un nuevo descenso térmico leve con 3 grados de mínima y 15 de máxima.

La Aemet advierte de que serán jornadas muy gélidas, especialmente durante las noches y primeras horas del día.