Balance de la Navidad 2025 en Sevilla: Días "tranquilos" con sólo dos accidentes destacables

Una Navidad tranquila, en líneas generales, y con mucha gente. Tan solo ha habido dos accidentes graves. El primero, el 23 de diciembre, cuando un autobús de Tussam se estampó contra una peluquería en Luis Montoto dejando 12 heridos. En este siniestro se vieron implicados un autobús de Tussam, un camión de reparto de agua y 12 turismos más. El segundo accidente tuvo lugar hace apenas tres días cuando un trozo de una cornisa se desprendió en la Avenida de la Constitución sin causar heridos. A pesar de coincidir con las últimas compras navideñas y con el paso del cortejo del Heraldo, el incidente no tuvo ningún herido.

Así lo ha indicado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, esta misma mañana al hacer balance de la Navidad en la ciudad. También se ha referido a Navigalia como "el gran evento" de las fiestas navideñas. En esta tercera edición, con el nombre de Misión Regalo, se han vendido 111.264 entradas, lo que supone un 86,29% del aforo. De hecho, hasta en cuatro jornadas -26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero- se colgó el cartel de "Completo". A pesar de que tuvo que anularse durante tres días por la lluvia y de que el precio ha sido prácticamente simbólico, de dos euros, la cita ha recaudado 180.000 euros.

Casi 3 millones de usuarios en Tussam

Por otro lado, Tussam ha transportado a más de 2,85 millones de viajeros desde el 23 de diciembre hasta el 5 de enero. "Una cifra similar a la del año pasado", ha indicado el primer edil quien ha puesto en valor que el 5 de enero, jornada en la que fue gratuito por la tarde, lo utilizaron 321.018 usuarios. A pesar de la alta demanda, el alcalde ha subrayado que "se consiguieron reducir los tiempos de espera y agilizar el servicio en un día complicado".

Por líneas, la más utilizada ha sido la 2 -que va desde Puerta Triana hasta Heliópolis- con 279.019 viajeros, seguida por las líneas radiales con terminal en la Plaza del Duque o Ponce de León. En concreto, la número 27 -que llega hasta Sevilla Este- con 163.796 viajeros; la número 13 -que va hasta Pino Montano- con 142.287 viajeros y el tranvía con 154.917 usuarios.

"Ha sido una Navidad tranquila, segura y que todos los sevillanos han podido disfrutar", ha expresado Sanz y ha elogiado además la organización de la Cabalgata, porque "año tras año se va superando y va creciendo en calidad".

En cuanto a la tregua pactada con la Policía Local para las fiestas navideñas y que acababa hoy, el alcalde ha indicado que el reglamento que tendría que estar listo el 31 de enero ya está hecho y que el siguiente paso es negociar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los tres sindicatos: "Estamos cumpliendo con el acuerdo".