El Betis se medirá al Elche en La Cartuja en octavos de final de la Copa del Rey
El conjunto verdiblanco recibirá al cuadro ilicitano la próxima semana en una nueva ronda copera
El Betis se enfrentará al Elche en los octavos de final de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado este miércoles en la sede de la RFEF en Las Rozas.
Ha sido Juan Sabas, ex futbolista del conjunto verdiblanco, el que ha sacado la bola del Betis, apareciendo luego la del cuadro de Eder Sarabia, por lo que el partido se disputará en el Estadio La Cartuja la próxima semana, a la espera de confirmación de día y hora.
Será la quinta vez que el Betis y el Elche se crucen en el torneo del KO, superando el equipo de Heliópolis tres eliminatorias (1935, 1994 y 2008) y el equipo franjiverde, una (1960).
En 1935, el cruce fue a partido único y ganó el Betis por 5-0. En el torneo 1956-60, a doble partido, el equipo bético empató a domicilio 4-4 y la vuelta acabó 2-2, ganando en el desempate (6-4) el equipo ilicitano. En el curso 1993-94, el Elche ganó 2-1 en la ida y el Betis remontó en el Villamarín con un contundente 5-0. Y en la temporada 2007-08, el cuadro de La Palmera empató a uno en Elche en la ida y ganó en casa la vuelta por 3-0.
TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS DE OCTAVOS
Deportivo de La Coruña-Atlético
Racing de Santander-Barcelona
CyD Leonesa-Athletic
Albacete-Real Madrid
Burgos-Valencia
Betis-Elche
Real Sociedad-Osasuna
Alavés-Rayo Vallecano
