El 'Cuchómetro' se dispara en el Betis

El Cucho Hernández fue el mejor futbolista del Betis en el Santiago Bernabéu, donde confirmó el gran momento que atraviesa con la elástica verdiblanca y, quizá, uno de los mejores de toda su trayectoria deportiva, lo que sin duda puede elevar sus opciones de cara a disputar el Mundial de 2026 con Colombia.

Un alto nivel de rendimiento que ha provocado que el Cuchómetro dispare su temperatura a base de goles y buenas actuaciones sobre el césped. Todo ello queda reflejado en los números que presenta en las tres competiciones que viene disputando el conjunto verdiblanco. Así, en LaLiga, el delantero cafetero suma 8 goles y 3 asistencias en 18 encuentros (1.574 minutos); en la Europa League ha firmado un gol –ante el Utrecht– en 3 partidos (113 minutos); y en la Copa del Rey ha marcado un tanto –frente al Murcia– en el único encuentro disputado.

Unos registros que evidencian el crecimiento del Cucho con la camiseta verdiblanca, ya que no solo aporta pólvora, sino que también destaca por sus desmarques al espacio y su capacidad para asociarse con sus compañeros cuando baja a recibir, facilitando la salida de balón y descargando el juego hacia los hombres de banda en labores de apoyo a los centrocampistas.

Además, pese a contar con escasa competencia en la delantera, la relajación no ha aparecido en el futbolista de 26 años nacido en Pereira, que trabaja a diario en la ciudad deportiva para mejorar distintas facetas de su juego, como el remate de cabeza o una mejor interpretación de los espacios para aparecer en el área cerca de la zona de influencia, clave para perforar la portería rival.

De este modo, el Betis logró con el fichaje del Cucho en el mercado de invierno del pasado año un rendimiento inmediato que, en lo que va de temporada, se ha elevado hasta el punto de que Néstor Lorenzo, seleccionador colombiano, lo tiene muy en cuenta de cara a entrar en la convocatoria final para la disputa del Mundial.

El 19 verdiblanco atraviesa así un momento dulce en un Betis en el que mantiene una línea de crecimiento sostenida y una implicación máxima en su trabajo, factores que han disparado el Cuchómetro.