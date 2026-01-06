Carbón dulce para el Betis: autocrítica tras el golpe del Bernabéu

Día mágico este 6 de enero con la festividad de los Reyes Magos, una fecha señalada que intentará endulzarle al bético el amargo sabor de la goleada recibida en el Santiago Bernabéu. Pero más que los goles, fue la imagen que dio, el cómo, pues el Betis no compitió en la capital de España.

Perder ante el Real Madrid entra dentro de la lógica, pero en muchas fases del partido, los de Pellegrini le pusieron una alfombra a los madridistas. Un revés grosero que dejó varias conclusiones a analizar, pero siempre sin dramatismo, con autocrítica, para que el carbón acabe siendo dulce.

UN INICIO SIN INTENSIDAD

La puesta en escena del Betis en el coliseo de la Castellana no es la primera vez que la repiten los verdiblancos este curso. Esa desidia y falta de intensidad mostrada en el arranque del envite no termina de ser erradicada por un equipo verdiblanco que volvió a evidenciar el problema de encajar a balón parado. Y es que de los 24 tantos en Liga que los de La Palmera han recibido, 8 han llegado de esta faceta (whoscored.com).

Necesita el Betis ese plus de su técnico y refuerzos invernales: las carencias en ciertos puestos son claras

El primer paso, sin duda, es competir, y eso pasa primero por mejorar el nivel defensivo a título individual y en cuanto a funcionamiento colectivo. Ninguno de los cuatro hombres de la línea defensiva tuvieron su día, pero especialmente tres (Natan, Bartra y Ricardo) quedaron marcados. La facilidad con la que Gonzalo hizo los tres goles y con la que Asencio y Fran García marcaron fue un toque serio de atención para un Betis que va camino al final de temporada de volver a encajar unos 50 goles. Mejorar en ese aspecto y en la defensa de los centros laterales es un aspecto clave a corregir por un Betis que ante los grandes parece haber tocado techo.

TECHO CON LOS GRANDES

La goleada ante el Madrid no redefine al Betis, pero sí le recuerda dónde están los límites actuales y qué pasos le faltan por dar para seguir creciendo. Las derrotas ante el Atlético (0-2), el Barcelona (3-5) y Real Madrid (5-1), sin buena imagen, sigue mostrando lo que le cuesta al equipo de Pellegrini competir ante estos equipos. Y es que dentro de la lógica de caer ante esos poderosos rivales está la forma de hacerlo y en cuanto al futuro, sobre todo en la competición europea, lo del Bernabéu debe ser tenido en cuenta como aprendizaje para partidos en escenarios importantes.

UNA CRÍTICA POSITIVA

La derrota en Madrid dejó señalado al entrenador, Manuel Pellegrini, que no termina del todo de darle en ciertos momentos de este curso ese plus al equipo bético, pero que sigue siendo pieza clave en cuanto a la estabilidad que mantienen los verdiblancos. A los jugadores, que deben dar algunos un paso al frente, como Antony, que perdió una ocasión de oro para brillar en un escenario tan importante como el Bernabéu; Marc Roca, que lleva unos partidos que no anda nada fino; Deossa, que firmó una floja primera parte en Madrid...

Las bajas de Abde, Isco y Amrabat son importantes, de ahí que jugadores como Antony deban dar más

En definitiva, a excepción del Cucho Hernández, poco que salvar de los futbolistas del Betis ante los blancos. Y en tercer lugar, tener presente cuestiones a mejorar en torno a la planificación estival, como el puesto de lateral izquierdo, la delantera, el puesto de extremo izquierdo y, sobre todo, que los refuerzos de verano empiecen a confirmar que lo son, pues a día de hoy ni Riquelme mejora a Jesús Rodríguez, ni Deossa hace olvidar a Johnny ni el nivel en el lateral izquierdo supera al que ofreció Perraud. Cierto es también que no contar con Isco, Amrabat ni Abde ante rivales de enjundia como el Madrid influye, pero sin éstos el Betis ya ha demostrado un carácter competitivo que en Concha Espina no se vio.

LEVANTAR LA ILUSIÓN

Partido, por tanto, en el Bernabéu para (no) olvidar por parte de un Betis que encara una semana de mucha autocrítica para intentar levantarse, como ya ha hecho en otras ocasiones, en el Carlos Tartiere, a la espera de rival en la Copa del Rey y de retomar la Europa League. Un borrón importante que no debe ocultar la ilusión de cara al futuro más inmediato. Que el carbón sea dulce...