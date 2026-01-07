¿Cuánto cuestan las sillas para la Semana Santa de Sevilla 2026? Estos son todos los precios y fechas para enviar la solicitud

La Semana Santa de Sevilla empieza a tomar forma con la apertura del plazo para solicitar y renovar los abonos de las sillas y palcos de la Carrera Oficial. Así lo ha comunicado en sus redes sociales el Consejo General de Hermandades y Cofradías, que fija el 31 de enero como fecha límite para efectuar el pago. Por su parte, los abonados ya tienen a su disposición, desde el primer día del mes, una plataforma digital habilitada con el fin de gestionar la renovación, cesión o nuevas solicitudes. Dentro de los plazos indicados, se podrá contar también con atención presencial.

En cuanto a los precios de los abonos, 2026 llega con un incremento del 3% frente al coste que suponía el año pasado. La Semana Santa, que se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se abre camino una vez más en la capital hispalense como una de las citas más esperadas del calendario litúrgico. A continuación, vamos a ver el importe final al que nos podemos encontrar las sillas y palcos para la ocasión.

¿Cuánto cuestan las sillas y palcos para la Semana Santa 2026?

Con el plazo ya abierto, los precios oscilan entre los 90,50 y los 1.016,77 euros. Esto supone, como decíamos, una subida generalizada próxima al 3% con respecto a 2025; si bien es verdad que se excluye el IVA del 21% que sí tenían estos importes en 2023. De acuerdo con una resolución del Tribunal Económico y Administración Regional de Andalucía (Teara), se devolverán a los abonados las correspondientes cuantías relativas al pago de este impuesto.

Ahora bien, el Consejo General de Hermandades y Cofradías, con sede en San Gregorio, ha establecido una tabla de precios, según la localización. Así, tomando como referencia los datos recogidos por Europa Press, los más elevados son los siguientes:

1.016,77 € para los palcos de las filas 1 y 2, situadas en los sectores A y B; así como también para la fila 1 del sector C, que se encuentra en la Plaza de San Francisco. El precio del año pasado era de 987,16 euros en estas zonas.

para los palcos de las filas 1 y 2, situadas en los sectores A y B; así como también para la fila 1 del sector C, que se encuentra en la Plaza de San Francisco. El precio del año pasado era de 987,16 euros en estas zonas. 931,95 € para los palcos ubicados en la avenida de la Constitución, además de los palcos de las filas 3,4 y 5 de las zonas A y B; y la fila 2 de la zona C, en la Plaza de San Francisco.

para los palcos ubicados en la avenida de la Constitución, además de los palcos de las filas 3,4 y 5 de las zonas A y B; y la fila 2 de la zona C, en la Plaza de San Francisco. 837,76 € - 749,29 € para el resto de palcos en la Plaza de San Francisco.

En el extremo contrario, los precios más económicos se localizan en la Plaza Virgen de los Reyes, donde las sillas de los abonados cuestan 90,50 euros. Un poco más altos están en la zona de la Campana (152,29 euros para las sillas a ras de suelo y 197,96 euros en la tribuna). Mientras tanto, desde el Banco Santander hasta el establecimiento comercial de la esquina con Alemanes, el precio del abono es de 126,54 euros; igual que el dispuesto para la zona que abarca desde el edificio Filella hasta la calle García de Vinuesa. Finalmente, de la calle Alemanes a la Catedral, el importe es de 122,69 euros.

Estos son los plazos para solicitar las sillas y palcos en 2026

La fecha límite para efectuar el pago es el 31 de enero, tal y como informa la organización religiosa. Asimismo, desde el 1 de enero, los usuarios y abonados pueden acceder a la plataforma digital correspondiente y gestionar sus abonos, mediante la realización de pagos, solicitudes o cesiones de los mismos. De acuerdo con la publicación compartida en redes sociales, la retirada de abonos de los palcos se realizará del 2 al 6 de febrero. Mientras tanto, los plazos serán distintos en el caso de la Campana (del 9 al 13 de febrero), la Avenida de la Constitución (del 16 al 20 de febrero) y de la calle Sierpes y la Plaza Virgen de los Reyes (del 23 al 27 de febrero).

Por último, las cesiones temporales se podrán realizar del 1 al 31 de enero en la plataforma digital; o bien de manera presencial en la propia oficina del Consejo. El plazo para ello será del 12 al 30 de enero. En el caso de las nuevas solicitudes, el acceso a las oficinas se realizará únicamente del 26 al 30 de enero.