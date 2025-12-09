¿Cuándo es la Semana Santa 2026?: fechas y calendario

A comienzos de diciembre, Sevilla empieza a sentir en el ambiente que cada vez resta menos para una de sus citas más esperadas: la Semana Santa. La ciudad vive estos meses con una mezcla de expectación y devoción que la caracteriza, recordando que entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección llegan a procesionar más de 70 hermandades, atrayendo cada año a decenas de miles de visitantes de toda España y del extranjero. La capital hispalense se transforma entonces en un escenario único, donde tradición, fe y patrimonio se entrelazan.

Antes de la llegada de la Semana Mayor, la ciudad vive intensamente la Cuaresma, que en 2026 comenzará el 18 de febrero, fecha en la que se celebrará el Miércoles de Ceniza, dando inicio a los 40 días de preparación espiritual previos a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Fechas de la Semana Santa 2026

La Semana Santa de 2026 se celebrará desde el 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el 5 de abril (Domingo de Resurrección). El calendario queda así:

Viernes de Dolores: 27 de marzo

27 de marzo Sábado de Pasión: 28 de marzo

28 de marzo Domingo de Ramos: 29 de marzo

29 de marzo Lunes Santo: 30 de marzo

30 de marzo Martes Santo: 31 de marzo

31 de marzo Miércoles Santo: 1 de abril

1 de abril Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Sábado Santo: 4 de abril

4 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

¿Por qué cambian las fechas cada año?

Las fechas de la Semana Santa varían anualmente porque dependen del cálculo de la Pascua, que se establece el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Este sistema, fijado por la Iglesia desde los primeros siglos del cristianismo, determina a su vez el resto de celebraciones del calendario litúrgico, entre ellas la Cuaresma y, por extensión, la Semana Santa.

Sevilla ya comienza a prepararse

Aunque aún falten varios meses, la maquinaria cofrade sevillana ya ha comenzado a ponerse en marcha. De hecho, ya se ha confirmado uno de los actos más relevantes de la Cuaresma: el Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de la Hiniesta, será la imagen que presida el Vía Crucis de las Hermandades en 2026, una cita que concentra cada año a miles de fieles en el corazón de la ciudad.