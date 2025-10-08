El Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta presidirá el Vía Crucis de Sevilla 2026

El Cristo de la Buena Muerte en el barrio de San Julián.

El Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Hiniesta presidirá el Vía Crucis de las Cofradías de 2026. Así lo ha acordado esta noche la junta superior del Consejo de Cofradías que preside Francisco Vélez en su última elección antes de las elecciones que se celebrarán el próximo mes de junio. El Vía Crucis se celebrará, como es tradicional, el primer lunes de cuaresma, que en esta ocasión será el 23 de febrero, 15 días antes que el año pasado. Hay que recordar que el próximo Domingo de Ramos será el 29 de marzo.

El Crucificado de la Buena Muerte es una obra realizada por el escultor Antonio Castillo Lastrucci en 1937.

Con la elección del Cristo de la Buena Muerte son ya seis las imágenes del Domingo de Ramos elegidas para presidir este acto común en la Catedral: el Cristo del Amor, Señor del Silencio (Amargura), Señor de las Penas (San Roque), Señor de las Penas (la Estrella), Señor de la Humildad y Paciencia (la Cena).

Todos los Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla / D. S.

La única jornada en la que se ha designado a todos sus titulares para presidir el Vía Crucis Penitencial es la Madrugada.

El Lunes Santo, Martes Santo y el Viernes Santo también cuentan con seis participaciones.

El Miércoles y el Jueves Santo, con cinco imágenes, son los siguientes días que más veces han sido elegidos.

Por su parte, las hermandades de vísperas cuentan con dos participaciones: la protagonizada por el Cautivo de Torreblanca en el año 2018 y la del Cristo de la Corona en 2021, año condicionado por la pandemia y en el que se escogió a este Nazareno que se encontraba ya en la Catedral.

El Cristo de la Buena Muerte será la imagen número 50 en ser designada para presidir este acto penitencial con el que arranca la cuaresma en la Catedral, sin contar las 14 del frustrado Vía Crucis de la Fe de 2013.

La primera en salir, en el año 1976, fue el crucificado de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz.