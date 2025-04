La Abnegación vuelve a congregar a una multitud en su salida procesional

Desde media hora antes de que llegara el paso, la Plaza de la Alfalfa registraba un lleno considerable. Es verdad que tratándose de un sábado de cuaresma en Sevilla, con buen tiempo, y más en la víspera del Pregón, no es nada raro. Pero también es innegable que la procesión de la Abnegación, una asociación civil que funciona al margen del Arzobispado y el Consejo de Cofradías, se ha convertido en un fenómeno que cada año reúne a más fieles.

Muchos lo han comparado con lo que se vivía en el centro de la ciudad aquellos Viernes de Dolores en los que procesionaba el Señor de la Paz del Carmen. La diferencia es que esta procesión se organizaba bajo el paraguas de la Diócesis, primero como agrupación parroquial y luego hermandad ya de penitencia, pasando posteriormente a incorporarse a la nómina del Miércoles Santo.

Como decíamos, la expectación que levanta cada año la Abnegación es grande. Mucho que ver tiene también su salida desde el viejo arrabal de San Bernardo y que llega al corazón mismo de la ciudad, como la Alfalfa. En los últimos años, la asociación ha ido mejorando el paso, que ha salido con la talla completa del canasto; y también ha realizado este año una serie de mejoras anatómicas en el cuerpo del Cristo.

Los que defienden estas procesiones, hay otras muchas en los barrios durante la cuaresma, aseguran que a la piedad popular no se le pueden poner puertas y que es la manera de expresarse de un grupo de fieles.

El arzobispo, monseñor Saiz Meneses, se refería así a este fenómeno en una reciente entrevista publicada por este periódico: "Creo que están compuestas por personas de buena voluntad y de cultura cristiana y de fe cristiana, evidentemente. El ideal es que hagan su proceso y sean canónicas. Si tienen unas imágenes que son católicas y unas devociones que son las propias de la Iglesia católica, lo propio es que tengan una vinculación con la Iglesia católica. En eso no han de tener miedo, porque siempre serán bien acogidas. Después, claro, hay unas reglas de juego que hemos de cumplir todos".

Por su parte, desde el Ayuntamiento, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, también se comprometía a darles cobertura: "Para el Ayuntamiento de Sevilla no existen procesiones piratas. Para el Ayuntamiento de Sevilla existen, por un lado, las entidades que dependen del Consejo de Cofradías, del Arzobispado, las asociaciones parroquiales, los colegios… pero luego existen grupos de cofrades que, fuera de la órbita del Arzobispado o del Consejo de Cofradías, nos solicitan como Administración Pública que le demos cobertura. A día de hoy, no tenemos ninguna petición formal de que no se le dé cobertura a este tipo de entidades. Entendemos que el Ayuntamiento de Sevilla debe estar ahí. Hasta que no tengamos una petición formal y un protocolo por parte del Arzobispado, Consejo de Cofradías y Ayuntamiento, que existirá en algún momento, no podemos tomar ninguna medida para desincentivar".

Historia y crecimiento de la corporación

Lo que hoy es una de las asociaciones cofrades más populares de la ciudad tuvo su origen en una cruz de mayo que comenzó a procesionar en 1992 por las calles de San Bernardo. Con el tiempo, evolucionó en una asociación cultural con estrechos lazos con la Hermandad de San Bernardo. Su primera salida se realizó desde un portón anexo a la estación de San Bernardo, y la cruz primitiva de aquellos primeros años aún se conserva en las dependencias de la corporación.

En 2011, la asociación modificó sus estatutos y encargó la hechura de la imagen titular, obra que en 2012 realizó el imaginero Ramón Martín. Desde entonces, la devoción a Nuestro Padre de la Abnegación ha ido en aumento, con un recorrido que ha mantenido su esencia original, llevando la imagen hasta las puertas del Palacio Arzobispal y a los pies de la Giralda.

En 2022, la salida procesional se enriquecía con la incorporación del misterio, también realizado por Ramón Martín. La escenografía del paso incluye dos romanos, un representante del Sanedrín, un sayón con la cruz, Pilatos y Claudia Prócula. Esta composición se ha mantenido en sus salidas de 2023 y 2024, dotando a la procesión de una mayor espectacularidad.

El de las procesiones civiles, un fenómeno al alza, y hasta con su propio programa.