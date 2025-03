Manuel Alés: “En absoluto soy partidario de limitar los cortejos de las cofradías”

Manuel Alés se dispone a vivir su segunda cuaresma y Semana Santa como delegado de Fiestas Mayores. Con la procesión del Cachorro en Roma en el horizonte –que vivirá sobre todo como hermano– en esta entrevista hace balance de la procesión de clausura del Congreso de Hermandades, avanza cuáles serán las líneas básicas de seguridad para la Semana Santa y opina sin tapujos sobre la posibilidad de limitar los cortejos ante su exponencial crecimiento.

Pregunta.Estamos viviendo una cuaresma en la que, salvo estar pendientes del cielo, no parece que haya mayores problemas. Se puede decir que las cofradías llegan con los deberes hechos…

Respuesta.Bueno, sí. Llegan con los deberes hechos y aparte llegan este año con muchos estrenos y con mucha actividad expositiva. La sensación es de que se ha revitalizado en los últimos años la actividad de arte sacro y las hermandades en general con muchos estrenos, restauraciones, muchos anuncios... Hay ganas. Llegan, efectivamente, con los deberes hechos y mirando al cielo todos.

P.Hace unos días conocimos el balance de la Magna… el público quedó lejos del esperado y además hubo poca gente de fuera. ¿Está satisfecho?

R.Sí, sí, muy satisfecho. De hecho, no se quedó lejos de lo esperado. Los números que nos dieron desde Policía Nacional, Protección Civil, era de que podían venir a Sevilla entre 600.000 y 1.000.000 de personas, aproximadamente, entre un día y otro. Entre ambas jornadas se superó con creces el millón de personas. Por dar un dato se multiplicó por un poco más de tres el número de coches en las zonas de aparcamiento con respecto al día de más afluencia de vehículos en la Feria del año pasado. O sea que la cantidad de público fue enorme. Se comunicó muy bien el tema de la movilidad de las personas, el público se pudo ubicar con mucha antelación, con mucho espacio, estaba todo muy bien señalizado, el comportamiento fue ejemplar, tanto de los sevillanos como de los que nos visitaron. Yo entiendo que la multitud fue absoluta, nada más que hay que ver las imágenes de Canal Sur para ver cómo estaban, por ejemplo, la Plaza del Triunfo, la Avenida, Santo Tomás, Almirante Lobo, incluso el Paseo Colón… el regreso a los templos de las imágenes también estuvo repleto de personas. Si hubieran venido más personas habríamos tenido un problema. Realmente el número de personas era el justo para cómo se había planificado la Magna.

P.Pudimos ver cómo sería una carrera oficial por el Paseo de Colón. Hay quienes dicen que se podría plantear en Semana Santa algo parecido…

R.Nosotros lo hemos escuchado también. Es un comentario recurrente a raíz de la Magna, pero la realidad es que la carrera oficial, tal y como está ahora mismo, cumple su función, y mientras que el Consejo no plantee otra opción, desde el Ayuntamiento no nos lo planteamos.

P.¿Qué medidas de seguridad habrá este año en Semana Santa? ¿Se mantienen las mismas de otros años?

R.Está funcionando bien en los últimos años. Las medidas van a ser similares. Vamos a seguir implantando algo que ya se probó la Semana Santa pasada y que luego se ha ido utilizando con éxito tanto en la Magna como en la procesión de la Virgen de los Reyes: las líneas rojas en los recorridos donde pueda haber mucha afluencia de público. Esas líneas rojas, insisto, han funcionado ya muy bien y se van a seguir incrementando en más calles, salvo aquellas que la Policía Nacional pida expresamente que tienen que ser con vallas, como por ejemplo las salidas y entradas de los cortejos en las iglesias.

P.¿En la Madrugada se mantienen los dispositivos que afortunadamente no se han tenido que utilizar, como las luces, la megafonía, por si hubiera algún tipo de incidente?

R.Todas las cuestiones de la Madrugada se están estudiando todavía. Todas las cuestiones que sean necesarias y que han funcionado se van a mantener, claro.

P.Los hosteleros se quejaron de un exceso de celo en la procesión Magna con ellos. ¿En la Madrugada se mantendrán las limitaciones?

R.En la procesión Magna la única restricción que se puso fue la de los veladores. No hubo ninguna restricción de ningún tipo, ni tampoco hubo un exceso de celo. Se tomaron unas medidas preventivas en función de la magnitud de lo que se preveía que iba a ocurrir. En muchas calles se vieron avalanchas controladas de personas con un movimiento fluido gracias a que no había veladores. En Semana Santa se van a tomar, a priori, las mismas medidas que se han tomado hasta ahora. Pero con los hosteleros todavía tenemos que sentarnos porque queríamos esperar a llevar la ordenanza de veladores al Plano. Más allá de la Madrugada, la realidad es que desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección hay que atender a los establecimientos de hostelería en los barrios. Necesitan también que estemos pendientes de ellos.

P.El domingo analizábamos en el periódico, con hermanos mayores y algunos cofrades, cómo estaba la situación actual de la Semana Santa, hablábamos un poco del futuro. Casi todos coincidían en que el modelo actual, que prácticamente es el del siglo XVII, si no está agotado ya está dando bastantes signos de agotamiento. Le hacíamos algunas preguntas y me gustaría trasladárselas a usted. La primera era si es necesario limitar los cortejos de manera general o si cada hermandad debería tener una autonomía para adoptar sus propias decisiones.

R.Yo en absoluto soy partidario de limitar los cortejos. He sido muy tajante en eso. Creo que la hermandad es la que debe autorregularse. Si el Consejo, o un día en concreto, pretende tomar medidas, nosotros las respetaremos, como no puede ser de otra forma, Entendemos que ni el Ayuntamiento se debe de meter en la limitación de los cortejos ni yo personalmente.

P.La segunda pregunta era si cabían más cofradías en la actual nómina.

R.Entiendo que ahí es donde el Consejo y las hermandades deben de intentar buscar el equilibrio. Hay días que tienen menos procesiones, pero bueno, no somos nosotros quien debe decidir eso. De todas formas, creo que en algún momento tendrán que plantearse muy en serio el incremento de alguna nómina, claro.

P.En los últimos años estamos asistiendo a un cambio en la manera de ver las cofradías y asistir a la Semana Santa. El público cada vez es más estático. ¿Esto supone un problema? ¿En su caso, cómo se podría solucionar?

R.Es verdad que ese cambio se produce sobre todo en vías grandes, donde a los visitantes les resulta más cómodo acumularse, quedarse estático. Y eso provoca una dificultad en la fluidez de la movilidad de las personas, pero ahí estamos nosotros también tomando medidas. Creo que fue uno de los grandes éxitos de la Magna. A priori parecía que el público iba a estar muy estático, sin embargo, hubo fluidez. Primero, porque se comunicó mucho y muy bien. Y luego, por una figura que irrumpió el año pasado, como es la de los agentes tutores, que en el caso de la Semana Santa estaban indicados para que en aquellas confluencias de calles, donde pudieran producirse obstáculos de personas, hicieran ese trabajo pedagógico de levantarlos. Así que es verdad que es un problema, pero se están tomando medidas que son, en este caso, tres: los agentes tutores; una buena señalización: una buena campaña de comunicación para hacer pedagogía, no solamente entre los sevillanos, sino también entre los visitantes, a través de las redes sociales, sobre todo.

Cobertura para las hermandades 'civiles'

P.El año pasado le preguntaba por el auge de las procesiones piratas o civiles. El Consejo y el Arzobispado alertan sobre ellas. ¿Cómo puede el Ayuntamiento ayudar a que no proliferen?

R.Para el Ayuntamiento de Sevilla no existen procesiones piratas. Para el Ayuntamiento de Sevilla existen, por un lado, las entidades que dependen del Consejo de Cofradías, del Arzobispado, las asociaciones parroquiales, los colegios… pero luego existen grupos de cofrades que, fuera de la órbita del Arzobispado o del Consejo de Cofradías, nos solicitan como Administración Pública que le demos cobertura. A día de hoy, no tenemos ninguna petición formal de que no se le dé cobertura a este tipo de entidades. Entendemos que el Ayuntamiento de Sevilla debe estar ahí. Hasta que no tengamos una petición formal y un protocolo por parte del Arzobispado, Consejo de Cofradías y Ayuntamiento, que existirá en algún momento, no podemos tomar ninguna medida para desincentivar.

P.El arzobispo decía en una entrevista en este periódico que no creía que hubiera tantas procesiones extraordinarias… además hay otros muchos actos organizados por las cofradías. Eso sí se nota en las arcas municipales.

R.Ahí sí tengo que decir que hay una absoluta colaboración por parte del Consejo y del Ayuntamiento en cuanto a intentar que el impacto en el día a día de la ciudad sea el mínimo. Las salidas extraordinarias para conmemorar efemérides suelen estar más que justificadas. Sevilla es una ciudad que normalmente durante el año tiene unas temperaturas y una climatología muy propicia para vivir no sólo dentro de los templos, sino fuera de ellos. A mí no me gusta utilizar la palabra exceso, yo creo que eso no nos corresponde a nosotros, el saber si es un exceso o no es un exceso. Lo que sí está claro es que tiene un impacto en las arcas municipales, que los recursos municipales son finitos, como hemos dicho en muchas ocasiones, y que hay que saber gestionarlos bien y dosificarlos bien. El año pasado nos encontramos, después de un año muy tensionado, con una procesión magna que requirió prácticamente un 100% de la plantilla. Todo esto evidentemente tiene un impacto. El Ayuntamiento hizo una apuesta muy importante por la procesión de clausura del Congreso. Por otro lado, hemos visto que ha tenido un impacto económico en la ciudad muy importante, por lo que esa inversión que ha hecho el Ayuntamiento, insisto, muy importante, ha tenido un retorno que intuíamos. No solamente el económico, que ahora lo hemos podido comprobar, sino también el intangible, reputacional.

P.¿Se ha firmado ya el convenio con el Consejo?

R.Estamos en ello, estamos terminando ultimando flecos.

P.Se va a cambiar para que el Ayuntamiento deba autorizar los precios de las sillas o tenga una opinión vinculante. El año pasado me decía que lo estaban valorando.

R.Desde el punto de vista formal, efectivamente es así. Pero la realidad es que ahí se ha avanzado mucho y que se consensúa todo entre el Ayuntamiento y el Consejo. De hecho, sobre este tema hemos tenido conversaciones, se nos ha planteado… el Ayuntamiento por supuesto ha opinado y en este sentido se ha avanzado bastante.

P.¿Se va a recoger en el convenio?

R.Realmente es irrelevante el que se recoja o no se recoja, porque se nos informa y se solicita nuestra opinión, por lo tanto es algo que está consensuado.

El número de personas que acudió a la Magna fue el justo para cómo se había planificado“

P.Se ha inaugurado recientemente el Museo del Arte Sacro en el Castillo de San Jorge, algo que era bastante necesario, pero que ha despertado voces críticas entre entidades conservacionistas.

R.Respetamos profundamente lo que piensan este tipo de asociaciones. El Castillo de San Jorge es un espacio con un contenido histórico evidente, que se conserva, que se mantiene, que se potencia, con independencia de que sea también un lugar idóneo, insisto, es un lugar idóneo para este tipo de exposiciones. Es más, no es esta la primera exposición que se hace. Se hizo en el 2014 una exposición muy recordada sobre la figura de Juan Borrero, que posiblemente es la exposición que más público ha llevado. Se hizo en el mandato anterior, con mucho éxito, una exposición que se llamaba Maestros del Futuro, que también tenía contenido de arte sacro. No sé yo si estas entidades hicieron algún tipo de manifestación. Ahora, el área de Fiestas Mayores con la asociación gremial Arte Sacro, hemos hecho una exposición viva, en la que no solamente va a haber elementos fijos en un espacio único. Se van a hacer memoriales a distintos autores de arte sacro, con lo cual entendemos que es más que adecuado. Pero respetamos la opinión de cualquier tipo de asociación y estamos dispuestos a dar las explicaciones que sean necesarias.

P.¿Con esto ya se da por satisfecho el Ayuntamiento o sigue aspirando al museo de las cofradías?

R.Hay ciudades que necesitan el Museo de la Semana Santa, pero realmente el Museo de la Semana Santa de Sevilla son sus propios templos, son sus casas de hermandad, son sus tesoros. Es cierto que se utilizan espacios, y Sevilla tiene espacios donde se están haciendo exposiciones temporales, sobre todo en la cuaresma. Pero ya prácticamente durante todo el año se hacen exposiciones temporales, por lo tanto, esa oferta ya existe. ¿Podría hacerse una especie de centro de interpretación de la Semana Santa? Es algo que siempre está ahí. Sinceramente, no es una prioridad en una ciudad como Sevilla, que tiene, insisto, el mayor tesoro, el mayor museo, dentro de sus propios templos, y donde además tenemos un museo en la calle constante. Sí tengo que decir que desde que soy delegado de Fiestas Mayores no he recibido ni una sola petición de alguna hermandad para hacer un museo de la Semana Santa, ni una.

P.¿Qué acogida ha tenido la convocatoria de ayudas que ha sacado Fiestas Mayores para las hermandades?

R.Pretendemos ayudar a las hermandades que tienen alguna efemérides a fomentar esas actividades culturales, esas actividades que tienen dentro de la propia hermandad. Por eso hemos abierto por primera vez una subvención de concurrencia competitiva, no una subvención nominativa a una sola hermandad. Una efemérides siempre implica muchos gastos. Nosotros no vamos a pagar en ningún caso una salida extraordinaria, pero sí aquellas cuestiones que están, digamos, dentro de los muros de la hermandad, como exposiciones. Ha habido en torno a diez hermandades que la han solicitado.

Con el Cachorro en Roma, la Semana Santa de Sevilla va a estar en el centro de la cristiandad”

P.En mayo viviremos un hito con la procesión del Cachorro en Roma.

R.La Semana Santa de Sevilla va a estar en el centro de la cristiandad. Allí no solamente va el Cachorro, allí va toda la Semana Santa de Sevilla. También va Málaga y, por lo tanto, va también toda la Semana Santa de Andalucía. Es la primera vez que la Iglesia Universal pone en valor la piedad popular y la religiosidad popular. Y en este caso que el Cachorro esté allí hace que, primero, se nos tome en serio. Las cofradías somos un pilar absoluto dentro de la Iglesia. En segundo lugar, es importante que el mundo conozca el patrimonio histórico, artístico, religioso que tenemos. El Ayuntamiento de Sevilla va a estar allí, igual que va a estar el Ayuntamiento de Málaga, igual que va a estar la Junta de Andalucía y que va a estar creo que la Diputación de Málaga. Es un orgullo poder participar y aportar a ese acontecimiento histórico.

P.Tiene usted dos nuevas fiestas mayores: San Fernando y el Corpus. ¿Qué planes tiene?

R.De alguna forma eran fiestas mayores desde el punto de vista simbólico y ahora son desde luego de hecho. Eso nos permite también tener un presupuesto para poder realizar actividades en torno a la Inmaculada y en torno a San Fernando. De cara a San Fernando, desde el área de Educación están planteando acciones en los colegios. Haremos visitas especiales. Ya el año pasado en la entrega de las medallas San Fernando tuvo una importancia clave. Habrá conciertos... queremos hacer también exposiciones en el Ayuntamiento. Para los próximos años, cuando caerá en sábado y domingo, muchas más actividades. De momento este año el área de Educación está ya con un programa muy ambicioso para el Día de San Fernando en los colegios.