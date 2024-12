Los hosteleros acusan a Sanz de "exceso de miedo" en las medidas restrictivas por la Magna

Los hosteleros han hecho su propio balance del puente de la Inmaculada con Magna incluida. O mejor, su propia reivindicación. La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia considera que no es posible realizar un balance porque "resulta imposible realizar cualquier comparativa entre el recién finalizado puente de diciembre y la misma festividad en años pasados". Desde el gremio de bares y restaurantes constatan que aquellos establecimientos que han abierto sus puertas, aún con las inmensas limitaciones impuestas, "han visto como su facturación no ha alcanzado niveles propios de cualquier otro fin de semana. Qué decir del centenar de bares y restaurantes que han visto imposibilitada su labor o han considerado que no se daban las condiciones mínimas para atender a sus clientes y cuyos ingresos directamente ha sido eliminados en una de las fechas claves para el sector".

Desde la asociación han comprobado como las calles, plazas y avenidas tenían "un número de personas inferior al de cualquier otro fin de semana. Zonas insertas en el perímetro de restricción como la Alfalfa, El Salvador, Plaza Nueva u otros lugares de “alta concentración” completamente despejadas sin atisbo de esas masificaciones “previstas”. Pero los establecimientos cerrados", se lamentan.

Los hosteleros consideran que la seguridad es fundamental cuando se esperan grandes concentraciones de público, pero no creen que el "exceso de miedo" sea el motivo que "imposibilite la labor de todo un sector. Atar las manos a la hostelería no es limitar los ingresos de un empresario, es acabar con el mayor impulsor económico de la ciudad y eliminar todos aquellos puestos de trabajo que tradicionalmente ha supuesto el aumento de contratación en estas fechas", advierten.

En cuanto a la Navidad, consideran que es necesario abordar "desde ya las medidas que puedan ser adoptadas pues no es aceptable que las previsiones en cuanto a contratación y acopio de mercancía se conviertan de nuevo en papel mojado a tres días de tales celebraciones".