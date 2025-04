El mensaje de Fornals y la confianza de Adrián

El vestuario del Betis, como Manuel Pellegrini, destacó el empate cosechado en Montjuïc por un Betis comprometido y concentrado en defensa. Toda la expedición verdiblanca destacó el valor del punto, pero Fornals fue un poco más allá y se centro en el compromiso demostrado por todos ante el Barcelona.

Arrancó desde la izquierda y en la segunda parte le dio salida al equipo desde la medular. Fornals hizo un completo partido con un gran esfuerzo y por ello destacó que “el equipo hizo un trabajo inmenso”. “Todos. Del primero al último que entró en la segunda parte. Los que entraron lo hicieron con mucha energía. Estamos contentos, porque aunque nos gusta proponer y crear más de lo que hemos creado, un conjunto que quiere llegar alto tiene que saber sufrir como lo hemos hecho”, analizó el castellonense, que añadió sobre el encuentro: “El Barça genera mucho siempre y ver que sabemos sufrir todos también es para estar muy orgullosos”. Y ahora, a por Europa: “Ya pensamos en el Jagiellonia, que es un partido muy importante y hay que prepararlo bien”.

En la misma línea se expresó Adrián, salvador en un par de ocasiones en la segunda parte ante Koundé y Fermín, pero que más que su actuación destacó "el trabajo del grupo". “Empatar aquí es muy complicado. El Barça venía de ganar nueve partidos, pero hemos estado bien en defensa, organizados. Yo sabía que iba a tener trabajo por la intensidad que le menten a los encuentros y nos llevamos un punto de un campo muy difícil que nos permite seguir en la buena dinámica”, indicó Adrián, que añadió: “Sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones, pero también que atrás no podíamos conceder ocasiones. En estos partidos el portero siempre tiene que estar activo. Hoy he entrado en acción alguna vez, pero me quedo con el trabajo del grupo”. El portero bético aseguró que “el punto sabe a gloria” y puso el foco ya en la cita europea: “El Benito Villlamarín tiene que ser un hervidero. derbi. La afición debe hacer el primer gol”, indicó.