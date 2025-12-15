Junta de Accionistas del Sevilla 2025, en directo

La junta de accionistas 2025 se celebra este lunes en el hotel Meliá Lebreros a partir de las 18:00 en una cita que tendrá menos trascendencia que las anteriores para el futuro de la entidad. Durante la Asamblea, el consejo de administración actual expondrá el balance económico de los últimos ejercicios, ya que los tres primeros puntos del día son conscernientes a las cuentas, que tendrán que aprobar las de 2022, 2023 y 2024, todas ellas con pérdidas millonarias.

Sigue en directo en Diario de Sevilla la Junta General de Accionistas del Sevilla FC: