SEVILLA FC
La Junta de Accionistas del Sevilla FC en directo

Junta de Accionistas del Sevilla 2025, en directo

La Asamblea General Ordinaria de la entidad de Nervión estará marcada por las preguntas de los pequeños accionistas a los mayoritarios sobre la venta del club

Junta de Accionistas del Sevilla 2025: aprobación de cuentas atrasadas y última presidencia de Del Nido Carrasco

José Castro y José María del Nido Carrasco, en una de las últimas Juntas de Accionistas.
José Castro y José María del Nido Carrasco, en una de las últimas Juntas de Accionistas. / José Luis Montero
pablo pintinho
Pablo Pintinho

15 de diciembre 2025 - 16:19 Actualizado: 15 de diciembre 2025 - 17:00

La junta de accionistas 2025 se celebra este lunes en el hotel Meliá Lebreros a partir de las 18:00 en una cita que tendrá menos trascendencia que las anteriores para el futuro de la entidad. Durante la Asamblea, el consejo de administración actual expondrá el balance económico de los últimos ejercicios, ya que los tres primeros puntos del día son conscernientes a las cuentas, que tendrán que aprobar las de 2022, 2023 y 2024, todas ellas con pérdidas millonarias.

Sigue en directo en Diario de Sevilla la Junta General de Accionistas del Sevilla FC:

También te puede interesar

Lo último

stats