Sevilla mejora en reciclaje de vidrio, sin alcanzar la media española

España cumple ya con el objetivo de reciclaje de vidrio que Europa se marcó para 2025 (71,1% de tasa de recuperación, que equivale a 19,1 kg/hab y 65 envases por persona) gracias a las buenas prácticas de los territorios del norte del país entre los que no figuran ni Sevilla ni Andalucía. Pese a que el vidrio es el material más sencillo de recuperar y a que hemos mejorado bastante respecto a años anteriores, en el Sur nos quedan importantes pasos adelante para lograr una economía circular del vidrio.

En 2024, en la provincia cada sevillano depositó 13,3 kg de envases de vidrio y 45 envases por persona, una cifra inferior a la media nacional (19,1 kg/hab, unos 65 envases por persona).

Los alumnos más aventajados de la provincia son, por este orden, Tomares y Sevilla capital. Tomares casi alcanza la media nacional con sus 18,4 kg/hab. Y la ciudad de Sevilla se mantiene en una aportación ciudadana de 17,1 kg/hab al contenedor verde tras incrementar sus niveles de recogida selectiva de envases de vidrio un 3,9%, hasta las 11.769 toneladas. Le siguen Lebrija con 15,1 kg/hab y Mairena de Alcor con 14,3 kg/hab.

Los mejores son los territorios del Norte

El secreto de los territorios del Norte más aventajados en reciclaje de vidrio los explica Coral Rojas -Marcos, subdirectora de la gerencia de la zona Sur de Ecovidrio. Esta es su respuesta a la pregunta de qué han hecho ciudades como San Sebastián (37,3 Kg/hab), Pamplona (31 Kg/hab) y Bilbao (26,5 Kg/hab) para conseguir tan buenos resultados en reciclaje de vidrio.

"Aquí muchas veces pensamos que las ciudades con mejores resultados en reciclaje tienen un ADN diferente al nuestro y una concienciación que viene de serie. Ni mucho menos. Lo que sucede es que estos territorios desde hace muchísimos años se han corresponsabilizado de la gestión y cuentan con unas ordenanzas muy completas en las que se recoge desde hace muchísimos años la obligatoriedad de hacer en origen una separación de los residuos de base de vidrio. Además han estado haciendo una vigilancia del cumplimiento de esas obligaciones".

Otro argumento a favor de esas tres ciudades es que en las tres recoge Ecovidrio directamente a coste cero para ellas. “Eso nos permite ser más ágiles a la hora de tomar decisiones y ser más eficientes en todo el proceso de la cadena de reciclaje de vidrio”.

En definitiva, estos territorios tienen “un marco normativo que ampara a la obligatoriedad de hacer una separación de residuos en origen que conlleva que la población esté más concienciada. Lo tienen interiorizado y eso hace que se recicle de forma correcta”.

En Sevilla, la ordenanza de limpieza del espacio público y gestión de residuos municipales es de reciente aprobación (julio 2024), en relación a las ciudades del norte que nos sacan ventaja.

“En San Sebastián, en Bilbao... esas ordenanzas llevan décadas en las que se empezó a hacer una vigilancia de este cumplimiento. Aquí se aprobó esa normativa más exigente en el mes de julio y los resultados se han notado. Se empezó a hacer inspecciones a los establecimientos hosteleros del centro para informarle de este servicio de recogida puerta a puerta, que tenían que participar y en tres semanas aumentó un 20% el porcentaje de establecimientos recicladores. Esas visitas se realizaron por Lipasam y hemos conseguido un crecimiento muy significativo que seguimos manteniendo. A día de hoy en los dos primeros meses del año llevamos en ese servicio de recogida puerta a puerta un crecimiento acumulado del 26% respecto al mismo periodo del año pasado”.

En Sevilla, falta por aprobar la ordenanza fiscal que regula la nueva tasa de residuos a que obliga la nueva ley de residuos y el nuevo impuesto al vertido que penaliza la entrada en vertedero de residuos reciclables. “Si entre todos no lo hacemos bien, el costo de los residuos va a aumentar de forma considerable. Es importantísimo que todos seamos conscientes de que si no lo hacemos bien el costo de los residuos se va a incrementar”.

La directiva admite que es “indudable” que la cercanía al contenedor es un factor clave para conseguir que tanto la ciudadanía como la hostelería recicle de forma correcta.

“Es verdad que Sevilla tiene mucho margen de mejora. El año pasado recogimos casi 12.000 toneladas y eso implica que cada sevillano recicla de media 17,1 kg de vidrio. Estamos por debajo de la media nacional, que es de 19,1”.

Estamos mejorando pero no lo suficiente. “El año pasado crecimos un 3,8% pero no es lo suficiente y tenemos que acelerar el ritmo porque al final de 2025 tenemos con cumplir con el objetivo de recogida separada y de reciclaje del 70% de los envases de vidrio que se ponen en el mercado y Andalucía a día de hoy no está cumpliendo con ese objetivo”.

Málaga lidera en Andalucía

En Andalucía, la recogida selectiva de envases de vidrio se incrementó un 3,3% hasta las 131.748 toneladas. Así, cada andaluz depositó en el contenedor verde 15,3 kg, lo que equivale a un total de 52 envases por persona. En base a estos datos, y pese al incremento registrado, Andalucía se mantiene por debajo de la media nacional).

Por provincias, Málaga (19,1 kg/hab) lideró la aportación ciudadana al contenedor verde en la región, seguida por Sevilla (13,3 Kg/hab), Granada (13,2 Kg/hab), Cádiz (12,7 Kg/hab), Almería (10,6 Kg/hab), Jaén (10,5 Kg/hab), Córdoba (9,8 Kg/hab) y Huelva (9,7 Kg/hab)

A nivel nacional cumplimos con un año de antelación, estamos ya en el 71,1%, pero hay regiones en las que no está tan consolidado el reciclaje y tenemos que acelerar el paso para garantizar que vamos a cumplir los objetivos ya no solo del 2025, sino del 2030, que son más ambiciosos aún.

Coral Rojas-Marcos, subdirectora de la gerencia de la zona Sur de Ecovodrio. / Ecovidrio

“Darle un empujón a Andalucía” Coral Rojas-Marcos lleva desde finales del año pasado a cargo de la subdirección de gerencia de Ecovidrio de la zona sur de España. Admite que Andalucía tiene que mejorar sus resultados de reciclaje por el peso que tiene esta comunidad autónoma desde el punto de vista económico y turístico. “No nos lo podemos permitir. Tenemos que corresponsabilizarnos todos, la ciudadanía, la hostelería, las entidades locales, la comunidad autónoma, nosotros por supuestísimo, y darle un empujón y conseguir poner Andalucía en la posición que se merece”, destaca. Coral es ambientóloga. Su padre es pariente del político andalucista, concretamente primo segundo de Alejandro Rojas Marcos. Desde 2013 lleva en Ecovidrio, donde empezó desarrollando las funciones de gerente de la zona Andalucía Occidental y Extremadura hasta octubre del año pasado, cuando ascendió a la subdirección de la gerencia de la zona Sur. El vidrio es de los residuos con más reciclaje, pero queda mucha concienciación ciudadana para separar los residuos en origen. “En muchos estudios de uso y actitudes que hacemos nos dicen que sí, que reciclan, pero después les cuesta más trabajo hacer la separación del envase y llevarlo al contenedor verde. Al ser un contenedor al que solo va el envase de vidrio, es mucho más sencillo de reconocer y de realizar, no como el contenedor amarillo que crea muchísima más confusión”. A nivel nacional, España cumple con un año de antelación los objetivos que nos marca la Unión Europea. Nuestro país está ya en una tasa de reciclaje del 71,1%.

Mejoras teóricas

Ecovidrio trabaja de la mano con Lipasam. Desde hace un par de años se puso en marcha un plan de refuerzo con una serie de medidas para fomentar el reciclaje de envases de vidrio. Una de esas medidas ha sido el reagrupamiento de contenedores con el que se ha logrado ampliar la cifra de contenedores.

Reagrupamiento contenedores.

Para fomentar el reciclaje Ecovidrio ha promovido en la ciudad de Sevilla el reagrupamiento de contenedores con Lipasam. Una de sus líneas estratégicas es ir completando todas las islas donde hay contenedores de otras fracciones

Es fundamental que las islas de contenedores tengan las cinco fracciones para que el vecino tenga opciones de reciclar todo lo necesario y haga el esfuerzo en desplazarse.

En el caso del vidrio, tras las reestructuraciones en 2024 Sevilla tiene 54 nuevos puntos más de contenedores verdes que en 2023.

Respecto a las quejas ciudadanas por lo lejos que se han llevado algunos contenedores, la responsable de Ecovidrio cree que en términos generales no ha habido grandes variaciones de ubicación de contenedores, salvo casos puntuales en los que esas islas se han alejado de las viviendas. Este periódico ha comprobado que en varias manzanas de Nervión se han alejado los contenedores de las viviendas bastantes metros más allá de la localización original.

Según Ecovidrio, el objetivo ha sido intentar agrupar en sitios donde fuera viable porque “es indudable que hay puntos donde no puedes colocar los cinco contenedores juntos porque no hay espacio para las cinco fracciones”. Se ha instalado el de la fracción orgánica (marrón-biorresiduos) como un contenedor más.

Admite que hay pocos restos “impropios” en los contenedores de vidrio (2%) porque todos saben qué tipo de envases hay que echar. “Tenemos suerte de que en general todo el mundo sabe que los envases de vidrio son las botellas, los frascos y los tarros y tenemos una baja presencia de impropios, aquello que no es vidrio. Nosotros de media, tenemos un 2%. “Es cierto que si los contenedores están separados y no están todos en la misma isla, corremos el riesgo de que los contamine”. Si lo que tiene debajo un vecino es un contenedor de envases ligeros o de vidrio y no de la fracción resto, tiran esa bolsa de fracción resto a nuestro contenedor. “De ahí que lo favorable son las islas completas para que haya opciones y que los ciudadanos no contaminen los otros contenedores”.

Ecovidrio considera que Sevilla está cada vez está mejor contenedorizada. En las zonas donde no hay posibilidad de colocar un contenedor, como el casco antiguo con sus calles estrechas, no cabe el camión de recogida estándar.

Para acercar los contenedores de vidrio y evitar que el ciudadano tenga que ir a la ronda histórica para reciclar, se puso en marcha un servicio de recogida puerta a puerta a los establecimientos hosteleros del centro. Ecovidrio destaca que es un servicio muy consolidado y los resultados están siendo excepcionales.

El año pasado la recogida puerta a puerta a través de este servicio aumentó un 20%. “Cada vez estamos consiguiendo mayor participación de la hostelería y eso es también gracias a la aprobación de la última ordenanza de gestión de residuos que el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en julio, que fija que los establecimiento de esa zona tenían que participar en el servicio puerta a puerta, que es un servicio gratuito para ellos, de manera que tuviésemos garantizada esa recogida”.

Cubrecubos en el centro.

Para el servicio a los domicilios se han instalado cubrecubos, especie de buzones más pequeños con un cubo dentro de 240 litros. El vecino deposita el vidrio y el cubo se recoge con el servicio de recogida puerta a puerta. La mayor parte están en el casco antiguo, seguido de Triana y los Remedios. Son puntos donde no se pueden instalar contenedores de vidrio y se dotan de una red de cubrecubos. Son de fibra de vidrio, del tamaño de un buzón de correo.

Devolución y retorno

El sistema de depósito, devolución y retorno del vidrio (devolver el casco) no se contempla por ahora. La normativa establecía que si para el 2025 no se cumplían los objetivos a nivel nacional se podría analizar el sistema de depósito, devolución y retorno para los envases ligeros, para un tipo de botella de plástico y para las latas, que de hecho ya se está empezando a trabajar en ese sentido. Pero el vidrio a día de hoy no se está contemplando.

“A día de hoy para el vidrio no es necesario. Dentro de unos años si no llegamos al 80% que se nos está exigiendo en el 2030, a lo mejor se aborda, pero ahora mismo no es una realidad”, explica Rojas-Marcos. “El modelo actual tiene buena evolución, está funcionando, la gente sabe dónde tiene que llevar el vidrio (al contenedor verde). No es necesario para mejorar la calidad del material, ya que tenemos solo un 2% de impropios. El sistema de depósito de valorización en retorno una de las cosas que busca también es mejorar la calidad de del residuo que se deposita”, aclara.