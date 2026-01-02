Pistoletazo con música

Tras la caspa de las diferentes maneras de recibir el Nuevo Año en las pequeñas pantallas, la bienaventuranza del concierto de Año Nuevo que nos envían desde Viena. Junto a esos interminables descensos sobre la nieve de los Alpes, el Concierto de Año Nuevo que borda la Filarmónica de Viena es un fijo en la programación de este día. Ayer fue dirigido por el canadiense Yannick Nézte-Séguin y repitió como vértices el fantástico Danubio Azul y la briosa Marcha Radetzky que cierra el concierto. Siempre bajo la perpetua influencia de los Strauss, esta joya musical viste de lujo un día de ilusiones y esperanzas. Pistoletazo de salida a otro año, uno más, y pasa que mientras resuenan esas notas tan excelsas bajo la bóveda de la Sala Dorada, las pajarillas se vienen arriba y hasta dan motivo para el optimismo. Sueños bajo una banda sonora fantástica que se irán difuminando así que el tiempo vaya poniéndole sordina a tan magníficas perspectivas. En fin, que el buen comienzo sea el viraje para un tiempo mejor.