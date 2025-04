Pellegrini: "No es nuestro estilo de juego, pero era la forma de puntuar"

El punto sumado ante el Barcelona por el Betis tiene mucho valor. Se cortó la racha triunfal de seis victorias, pero el equipo no perdió ante el líder con un esfuerzo coral que le permite dormir quinto, a la espera de lo que haga este domingo el Villarreal. Y es por ello que Manuel Pellegrini resaltó el valor del 1-1 destacando la capacidad defensiva de su equipo, que hizo "un un partido muy aplicado". "Es verdad que no es nuestro estilo, pero es complicado sostener el vendaval ofensivo del Barcelona y empatar aquí no es fácil", resumió el chileno.

"Defendimos bien y tuvimos nuestras opciones, pero en el segundo tiempo ellos nos fueron metieron en nuestra área, pero por fortuna aguantamos bien", indicó el Ingeniero, que hizo cinco cambios respecto al once inicial del derbi y se mostró satisfecho por los rendimientos de sus futbolistas: "Lo Celso acababa de reaparecer y no podía jugar más de 60 minutos y Antony viene jugando muchos partidos. Además tenemos la Conference League también, una final el domingo con Villarreal... Hicimos cambios y el plantel respondió bien", aseguró el preparador heliopolitano, que añadió sobre los cambios: "La entrada de Chimy en el segundo tiempo fue un cambio ofensivo, porque además Fornals nos podía dar mejor salida que Altimira. Defensivamente estuvimos aplicados todo el encuentro. Intentamos ganar con los cambios de Bakambu y Jesús Rodríguez, porque esperábamos que al final al Barça le pesara el partido de Copa. Tuvimos alguna llegada, pero no concretamos", apuntó.

Pellegrini insistió en la importancia de sacarle un punto a un Barça que "tiene una forma de defender arriesgada, pero va primero en la liga, está en la final de Copa y en cuartos de Champions". "Arriesgan con la línea adelantada, pero tienen pocas pérdidas. Seguramente en el Benito Villamarín les hicimos más ocasiones", analizó el técnico, que no se olvida de las opciones de Champions, de la que empieza ya a hablar sin tapujos de ella: "Lo vamos a intentar. La ambición es llegar lo más arriba posible y depedemos de nosotros. Tenemos una final con el Villarreal, pero hay que ir partido a partido, porque no nos olvidamos tampoco de la Conference League".

Cuestionado en rueda de prensa por el empate Pellegrini fue claro al valorar "positivamente" el 1-1, ya que "no es fácil jugar contra el Barça". "En la Copa nos eliminaron y en Sevilla debimos ganar en la primera vuelta. Estuvimos muy atentos en defensa ante un rival que genera mucho. Llegamos poco, pero con peligro, pero creo que defendimos muy bien", dijo el chileno, que destacó el "compromiso del plantel para conseguir logros". "Tratamos de clasificarnos para Europa y lo vamos a pelear hasta el final con un grupo muy comprometido como demuestra esta respuesta aun con cinco cambios respecto al encuentro anterior".

Y es que Pellegrini le dio una vuelta de tuerca a su equipo, consciente de que "controlar el balón ante el Barcelona es muy difícil". "En el segundo tiempo nos faltó algún contragolpe con los espacios que deja el Barça, pero en términos generales defendimos muy bien. No es nuestro estilo de juego, pero era la forma de puntuar aquí. Ha sido un justo empate".

Y ese engranaje defensivo frenó a Lamine Yamal, aunque "es difícil saber si fue más mérito del Betis o que él estuvo con menos acierto; seguramente las dos cosas". "Tiene 17 años y tendrá aún altibajos en su carrera. Le cerramos bien el espacio por ese lado", finalizó Pellegrini.