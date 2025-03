Se amplía el recorrido de la procesión del Cachorro en Roma

El itinerario original de la Gran Procesión de Roma, que se celebrará el sábado 17 de mayo en el marco del Jubileo de las Cofradías, se ampliará tras aprobarlo el Dicasterio para la Evangelización y el Ayuntamiento de Roma. Se atiende, así, a la sugerencia de la Hermandad del Cachorro y de la Archicofradía de la Esperanza (Málaga). Mediante esta extensión, el punto de inicio se adelantará a la Via Claudia, en concreto, junto a la Piazza Celimontana, un espacio que permitirá que el enclave de finalización del recorrido sea el mismo que el de salida.

De esta manera, y tras barajar varias opciones entre la coordinadora del comité organizador, Paloma Saborido, y las autoridades romanas y del Dicasterio, el recorrido queda de la siguiente forma:

Piazza Celimontana, via Claudia, Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Mejora organizativa

Con la ampliación, el trazado alcanza la longitud total de 3,75 kilómetros aproximadamente, lo que permitirá que la Gran Procesión discurra por enclaves históricos de la ciudad, como el propio Coliseo, tanto en horario de tarde, a la ida, como ya de noche, en el retorno. Esta ampliación repercutirá en la mejora tanto de la organización y logística de la comitiva como de la distribución de peregrinos, fieles y público en general a lo largo del recorrido. Este itinerario, igualmente, será realizado por la Preprocesión que antecederá a las imágenes del Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza.

Para la organización de la Gran Procesión se ha formado un comité integrado por los hermanos mayores del Cachorro y de la Esperanza, con sus equipos de trabajo; los delegados de Hermandades y Cofradías tanto de la Archidiócesis de Sevilla como de la Diócesis de Málaga; presidentes y vicepresidentes del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Está dirigido por Paloma Saborido.

La celebración cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Málaga-Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol.