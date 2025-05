Procesión del Cachorro en Roma: dónde verla en directo online

Roma acoge este fin de semana los actos centrales del Jubileo de las Hermandades, entre los que destaca la procesión magna que presidirán el Santísimo Cristo de la Expiración o la Virgen de la Esperanza de Málaga, entre otras imágenes. La Iglesia Católica llama a las cofradías de todo el mundo a vivir una experiencia universal intensa marcada por la fe, la penitencia y la misericordia, que la casualidad ha querido que anteceda a la entronización del papa León XIV.

La Gran Procesión tendrá lugar este sábado 17 de mayo a las 14:30 horas con salida desde la Piazza Celimontana. Desde este punto, el cortejo del Cachorro recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad eterna como la plaza del Coliseo el Circo Massimo, tanto en horario de tarde, a la ida, como ya de noche, en el retorno. Con esta procesión culmina una serie de celebraciones litúrgicas espeiales que, si bien los devotos que han viajado a Roma podrán vivir en primera persona, también se retransmitirá online en directo para todo el mundo.

¿Dónde ver la procesión del Cachorro en Roma en directo?

Diario de Sevilla ofrecerá una cobertura en directo de la procesión del Cristo de la Expiración con motivo del Año Santo Jubilar 2025. A la retransmisión por vídeo acompañará el minuto a minuto, que la redacción de El Paquillo actualizará durante la jornada del sábado para que los lectores no pierdan detalle de todo lo que sucede en la comitiva.

La Gran Procesión podrá seguirse también a través de Canal Sur, que ofrecerá una cobertura especial tanto en televisión lineal como en streaming.

Horarios de la procesión magna del Jubileo en Roma

La organización estima que el recorrido, 3,75 kilómetros, se complete en seis horas y media, lo cual significa que la cabeza de la procesión, con la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal) regresará a la Piazza Celimontana hacia las 20:30 horas. Mientras, en la vía Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini, se instalará un palco de autoridades, al que la cabeza deberá llegar en torno a las 17:00 horas.

En paralelo, otras hermandes y cofradías de todo el mundo están convocadas con sus estandartes y cruces procesionales en un segundo cortejo que partirá el mismo sábado a las 14:00 horas desde Largo Cavalieri di Colombo, junto a las Termas de Caracalla. Esta comitiva se dirigirá hasta el interior del Circo Massimo, donde se situarán para recibir a las imágenes del cortejo principal, con el siguiente itinerario: viale delle Terma di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo y via dell’Ara Massima di Ercole.

Recorrido de la procesión y orden de las hermandades

El recorrido de la procesión magna del Jubileo de las Hermandades es el siguiente: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana. No obstante, el público en Roma podrá acceder a partir del tramo final de la vía Claudia, junto a la piazza del Colosseo, ya que la zona anterior se restringirá para la organización de los numerosos cortejos.

Recorrido del Cachorro en Roma / Departamento de Infografía

Por otro lado, este será el orden de las hermandades participantes: